El PSOE de Tenerife confirma sus candidatos para las elecciones municipales de 2027

El PSOE de Tenerife ya ha puesto nombre a buena parte de las personas que encabezarán sus candidaturas en los principales municipios de la Isla de cara a las elecciones municipales de 2027. La formación socialista ha confirmado a sus candidatos y candidatas en los municipios de más de 20.000 habitantes, a excepción de Güímar e Icod de los Vinos, cuyos procesos de elección se desarrollarán el próximo mes de noviembre.

La lista incluye a varios alcaldes y exalcaldes, además de nuevos liderazgos con los que el partido pretende afrontar la preparación de los próximos comicios municipales.

Adeje: José Miguel Rodríguez Fraga.

Arona: José Julián Mena.

Candelaria: María Concepción Brito Núñez.

Granadilla de Abona: Jennifer Miranda Barrera.

Guía de Isora: Josefa Mesa Mora.

La Orotava: María Jesús Hernández Alonso.

Los Realejos: Eladio Jesús Hernández.

Puerto de la Cruz: Marco González Mesa.

San Cristóbal de La Laguna: Luis Yeray Gutiérrez.

San Miguel de Abona: José Carlos Rodríguez Rodríguez.

Santa Cruz de Tenerife: Patricia Hernández Gutiérrez.

Tacoronte: Sandra Izquierdo.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha defendido que las personas elegidas cuentan con experiencia política y de gestión, pero también con un conocimiento directo de los municipios que aspiran a representar.

"No presentamos nombres elegidos desde un despacho. Presentamos personas que llevan años recorriendo sus municipios, escuchando a sus vecinos y trabajando con los problemas que aparecen todos los días cuando se sale a la calle", ha señalado Raya.

Nueve candidaturas tienen experiencia al frente de una alcaldía

Según el PSOE de Tenerife, nueve de las personas confirmadas son alcaldes o alcaldesas o han ejercido anteriormente esa responsabilidad. La formación socialista gobierna actualmente en Adeje, Candelaria, La Laguna y Tacoronte, mientras que varias de las personas seleccionadas encabezaron la lista más votada en sus respectivos municipios en las elecciones de 2023.

Raya considera que esta experiencia, unida al conocimiento de la realidad de cada localidad, permite al partido afrontar la carrera hacia 2027 con candidatos reconocidos por la ciudadanía.

"Hay alcaldes y alcaldesas que saben lo que significa gobernar y dar respuestas cada día. Hay candidatos que ganaron las últimas elecciones, aunque los pactos o las mociones de censura los dejaran fuera de la alcaldía. Y hay nuevos nombres que conocen bien el terreno y que tienen por delante el trabajo de presentarse, escuchar y ganarse la confianza de la gente", ha afirmado.

La dirigente socialista ha incidido además en que las candidaturas deberán adaptarse a las particularidades de cada municipio. "Cada municipio tiene su propia realidad y cada candidatura tendrá que hablar desde ella. No se vive igual en Arona que en La Orotava, ni en Santa Cruz que en Guía de Isora", ha indicado.

El PSOE prepara ya las listas para 2027

Tras la designación de las cabezas de lista, el PSOE de Tenerife trabajará junto a las agrupaciones locales para completar las candidaturas y preparar el camino hacia las elecciones municipales de 2027.

Raya ha asegurado que contar con candidatos con experiencia y nuevos liderazgos no significa que el trabajo esté hecho. "A partir de ahora toca estar más en la calle, escuchar más y explicar con claridad quiénes somos", ha concluido.