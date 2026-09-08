La Orotava pone a la venta 26.500 bonos consumo que permiten comprar 20 euros pagando solo 10

El Ayuntamiento de La Orotava activa este miércoles, 9 de septiembre, una nueva campaña de Bonos Consumo destinada a fomentar las compras en el comercio local. La iniciativa permitirá adquirir bonos por valor de 20 euros pagando únicamente 10 euros, mientras que el Consistorio asumirá la otra mitad del importe.

La campaña 'Bonos Consumo. Yo compro en La Orotava' comenzará a las 12:00 horas y pondrá a disposición de la ciudadanía un total de 26.500 bonos, que representan un valor conjunto de 530.000 euros para gastar en los establecimientos participantes.

Para financiar la campaña, el Ayuntamiento de La Orotava aporta 265.000 euros, con los que cubre el 50% del valor de cada bono. El objetivo es doble: facilitar el ahorro de las familias y favorecer que el gasto se realice en los comercios del municipio.

¿Cómo funcionan los Bonos Consumo de La Orotava?

Cada bono tiene un valor de 20 euros, pero la persona que lo adquiere solo paga 10 euros. De esta forma, el Ayuntamiento subvenciona los otros 10 euros.

Cada ciudadano podrá comprar hasta diez bonos asociados a su DNI o NIE. En ese caso, podrá disponer de un saldo total de 200 euros para realizar compras, aunque el desembolso será de 100 euros.

Los bonos funcionan como un monedero, por lo que no es necesario gastar los 20 euros de una sola vez. El saldo podrá utilizarse en diferentes compras hasta consumir el importe disponible.

Además, los bonos serán compatibles con otros descuentos, promociones o rebajas que puedan aplicar los establecimientos adheridos, siempre que el importe de la compra sea igual o superior al del bono utilizado.

¿Dónde se pueden comprar?

La adquisición de los bonos podrá realizarse desde las 12:00 horas del miércoles 9 de septiembre a través de la página web de la campaña: 'Yo compro en La Orotava'.

Una vez realizado el pago, los bonos podrán descargarse directamente desde la plataforma y también serán enviados al correo electrónico que facilite el comprador durante el proceso.

En esta edición participan 57 establecimientos de La Orotava, donde podrán utilizarse los bonos hasta consumir el saldo disponible y siempre dentro del periodo de vigencia de la campaña.

La iniciativa está dirigida a los establecimientos comerciales del municipio, aunque quedan excluidos los negocios situados en grandes superficies.

¿Hasta cuándo se pueden utilizar?

Los bonos podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque la campaña finalizará antes si se agotan los bonos disponibles o si deja de existir saldo en los establecimientos participantes.

Por tanto, quienes los adquieran tendrán varios meses para utilizar el importe disponible en las compras realizadas en los comercios adheridos.

La ciudadanía puede consultar en la página web de la campaña el listado de establecimientos participantes y el saldo disponible antes de realizar sus compras.

Qué productos no se pueden comprar con los bonos

La campaña establece algunas limitaciones. Los bonos no podrán utilizarse para adquirir tabaco o cigarrillos electrónicos, loterías y apuestas, bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, recargas de teléfonos móviles, tarjetas o PIN de compra por internet, tarjetas regalo o suscripciones a plataformas online, entre otros productos y servicios incluidos en las exclusiones de la campaña.

Además, los bonos adquiridos no podrán devolverse ni transferirse y su importe no podrá convertirse en dinero en efectivo.

En caso de devolver posteriormente un producto adquirido mediante los bonos, tampoco se podrá solicitar el reembolso de su importe en efectivo. Del mismo modo, el saldo que no se haya utilizado antes de que termine el periodo de validez no será reembolsado.

Una campaña para impulsar el comercio local

El Ayuntamiento desarrolla esta iniciativa en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), que participa en la gestión de la campaña.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha destacado que los Bonos Consumo pretenden ofrecer un incentivo para que la ciudadanía realice sus compras en los establecimientos del municipio y, al mismo tiempo, proporcionar una inyección directa de recursos al comercio de proximidad.

La concejala de Comercio, Deisy Ramos, ha animado a los vecinos a aprovechar la campaña y ha explicado que el formato de los bonos permite distribuir el saldo entre diferentes compras.

El Consistorio confía en que la iniciativa contribuya a dinamizar la actividad económica de la Villa y a reforzar el comercio local durante los últimos meses del año.