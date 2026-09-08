El Cabildo cede ante los vecinos y cambia el proyecto de mejora de la carretera para evitar inundaciones en El Pris, en Tacoronte

El Cabildo de Tenerife escucha a los vecinos de El Pris, en Tacoronte, y modifica el proyecto para evitar nuevas inundaciones. Tras una reunión, "larga y acalorada", de casi tres horas, celebrada dos semanas después de que la presión vecinal obligara a paralizar el inicio de las obras, la corporación insular ha aceptado buena parte de las propuestas planteadas por los afectados. Los residentes aseguran que "el nuevo planteamiento recoge hasta el 95 % de sus demandas" y "permitirá redimensionar las conducciones para evitar el cierre de la calle principal del núcleo", aunque queda pendiente definir el caudal que deberá recoger la instalación en la zona alta.

El conflicto surgió por el rechazo de los vecinos a la actuación de 1,5 millones de euros planteada por el Cabildo para evitar nuevas inundaciones y escorrentías como las provocadas por la borrasca Therese el pasado marzo. El proyecto contemplaba la apertura de una zanja para instalar una tubería de 1,5 metros de diámetro en la carretera de acceso al núcleo, una intervención que los residentes consideraban "insuficiente" y que, además, temían que pudiera afectar a las viviendas y a la actividad de la zona.

Movilización de los vecinos a las puertas del Ayuntamiento en agosto / Andrés Gutiérrez

Fue entonces cuando la oposición vecinal, encabezada por la asociación El Sargo, llevó a los residentes a manifestarse el pasado 13 de agosto y, posteriormente, a concentrarse el 24 de agosto ante las puertas del Ayuntamiento durante la reunión entre las administraciones y el colectivo. Aquel encuentro terminó con el compromiso de aplazar dos semanas el inicio de las obras para estudiar las alternativas planteadas y volver a trasladarlas a los vecinos.

Cambios en el proyecto

Ahora, dieciséis días después y tras varios encuentros entre afectados y técnicos de ambas administraciones, el proyecto da un giro. La solución acordada pasa por buscar una actuación en una finca privada de la zona alta de El Pris, desde la que se concentra parte del agua que desciende hacia el núcleo. El Ayuntamiento será ahora el encargado de contactar con los propietarios, que no asistieron a la reunión, para abordar con ellos qué intervención se puede realizar en sus terrenos y cómo desbloquear esta parte de la actuación.

Reunión entre Cabildo, Ayuntamiento y vecinos / Andrés Gutiérrez

A partir de ahí, se pedirá un estudio que determine el caudal que deberá recoger la conducción para concretar el tamaño definitivo de la tubería. Los vecinos plantean que, si la actuación en la finca reduce la cantidad de agua que llega a la zona baja, también se redimensione a la baja el diámetro de la conducción prevista inicialmente. Además, este trazado se reconducirá para evitar afectar a las calles principales de El Pris, de forma que el núcleo no quede incomunicado durante las obras. "Una vez se resuelva los pequeño flecos técnicos que quedan aún pendientes", afirma el consejero delegado de Carreteras, Dámaso Arteaga, "se comenzarán las obras, manteniendo el plazo de ejecución previsto de ocho meses y, de momento, el presupuesto de 1,5 millones de euros, aunque es probable que aumente levemente".

Actuar desde el origen

Por su parte, el Ayuntamiento ya ha localizado a los titulares de las fincas privadas de la zona alta y prevé mantener con ellos los primeros contactos a lo largo de esta semana y a principios de la próxima para explicarles la actuación prevista y conocer su disposición a intervenir en sus terrenos. La alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, explica que durante estas dos semanas de tregua los técnicos municipales y del Cabildo han "realizado varias visitas al terreno para analizar el origen de las escorrentías y estudiar cómo actuar en esa zona". "Hay que solucionarlo desde el origen, y así lo vamos a hacer", sostiene Izquierdo, que considera que "esta vía permitirá dar respuesta a una de las principales demandas planteadas por los residentes".

Vecinos de El Pris en la reunión / Andrés Gutiérrez

Desde la asociación de vecinos El Sargo celebran el resultado de las negociaciones y el cambio de actitud de las administraciones. Su vicepresidenta, Olga Sánchez, asegura que están "súper contentos" porque, a su juicio, el proceso ha permitido que las propuestas de los residentes sean tenidas en cuenta y mejoren el proyecto inicial. "Hemos llegado por fin a un proyecto final consensuado y eso es lo que nosotros queríamos", señala, pese a que insiste que "todavía queda trabajo por delante".

La presión de los vecinos

"Todo esto ha sido porque nosotros salimos a la calle, nos manifestamos y exigimos que se nos escuche", concluye Sánchez, que atribuye a la presión y movilización vecinal el cambio de planteamiento del proyecto. Una valoración que comparte Dulce María Delgado, una de las vecinas afectadas por las inundaciones de la borrasca Therese, que considera "estupendo" el resultado de la reunión. "Estamos contentos porque nos han escuchado y han tenido en cuenta la propuesta que se hizo desde la comunidad", valora.

Una de las vecinas, Dulce Delgado, en la reunión / Andrés Gutiérrez

No obstante, no todos los colectivos vecinales comparten esta valoración. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tacoronte, Tony Ramos, abandonó la reunión antes de su conclusión al considerar que la federación había quedado al margen de las conversaciones previas. "Estamos fuera de juego, sin ningún tipo de información para poder intervenir en esta reunión", reprocha. Sin embargo, sin mucho más que hacer y a falta de conocer los detalles pendientes para definir la actuación, como el estudio del caudal y las actuaciones en la zona alta, el proyecto queda ahora pendiente de los últimos ajustes técnicos antes de su modificación definitiva y del inicio de las obras.