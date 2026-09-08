Multa de 200 euros por este error con la mochila de los niños en el coche que puede poner en riesgo la seguridad: la Guardia Civil vigila a los padres y madres tinerfeños durante la vuelta al cole

La vuelta al cole implica volver rutina y para muchas familias volver a utilizar el vehículo para llevar a sus hijos al centro educativo. Sin embargo, un gesto habitual como colocar las mochilas en el asiento delantero del vehículo puede acarrear sanciones económicas.

La Guardia Civil recuerda que cualquier objeto que viaje dentro del coche debe estar bien colocado y sujeto para evitar que pueda salir despedido y poner en riesgo la vida de resto de los ocupantes del vehículo.

La mochila no debe viajar suelta en el coche

las mochilas, carteras, bolsos o cualquier otro objeto deben ir colocados en el maletero siempre que sea posible. El motivo es porque deben estar bien sujetas y no interferir en la visión del conducir ni poner en riesgo la seguridad del resto de pasajeros.

Uno de los motivos es el conocido como efecto elefante y es que "cualquier objeto que viaje suelto en un automóvil continúa su marcha hacia delante y multiplica, por efecto de la velocidad, la fuerza con la que golpearía a cualquier ocupante hasta por cuarenta veces su peso a tan solo 50 km/h.", explican.

Otro error habitual es colocar mochilas, bolsas u otros objetos en la bandeja trasera del coche. La DGT recuerda que esa zona no debe utilizarse para transportar objetos que puedan reducir la visibilidad del conductor. Además, puede aumentar el riesgo para los todos los ocupantes.

La multa a la que se enfrentan los padres al llevar a sus hijos al colegio en coche / ED

Multas para los conductores por llevar la carga mal colocada

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación establece que "la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas u ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores".

Si los agentes detectan que los objetos transportados pueden suponer un riesgo para la seguridad, pueden sancionar al conductor con una multa de 200 euros. La sanción no se debe a la mochila escolar en concreto, sino a llevar cualquier objeto colocado de manera incorrecta en el interior del vehículo.

Cómo colocar correctamente las mochilas de los niños

Para evitar problemas con los agentes y garantizar la seguridad vial, desde la DGT recomiendan:

Guardar las mochilas en el maletero siempre que sea posible.

siempre que sea posible. Colocar los objetos más pesados en la parte inferior y cerca del respaldo de los asientos traseros.

Evitar llevar objetos sueltos en los asientos o la bandeja posterior.

No manipular ni recolocar objetos mientras se conduce.

La vuelta al cole supone recuperar muchos desplazamientos diarios, pero pequeños detalles como la colocación de una mochila pueden marcar la diferencia entre un trayecto seguro y una situación de riesgo.