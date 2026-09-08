La Guardia Civil lanza un aviso a los padres y madres tinerfeños ante la vuelta al cole: comprueba cómo viajan tus hijos en el autobús
Las autoridades recuerdan a las familias la importancia de que los menores conozcan las normas de seguridad cuando viajan en el transporte escolar
Con la llegada de la vuelta al cole, miles de niños vuelven a utilizar cada día el transporte escolar para desplazarse hasta sus centros educativos. Por ello, la Guardia Civil ha querido recordar a las familias algunas normas básicas para garantizar la seguridad de los menores durante los trayectos. "La seguridad empieza antes de subir al autobús", aseguran.
Subir y bajar del autobús
Una de las primeras recomendaciones es que los menores accedan al autobús por la puerta delantera y "sin interferir en las maniobras del autobús". De esta manera, los menores también podrán prestar atención a los ángulos muertos.
La subida y bajada debe realizarse siempre cuando el autobús se encuentre detenido y con las señales luminosas correspondientes activadas
Viajar sentado y con el cinturón abrochado
Durante el trayecto, los menores deben permanecer siempre sentados en su asiento y con el cinturón de seguridad correctamente abrochado. El objetivo es garantizar la seguridad de los menores y evitar lesiones en caso de que se produzca cualquier situación de riesgo o inesperada.
Además, los agentes recuerdan la importancia de colocar correctamente las mochilas y los objetos personales para evitar lesiones en situaciones de riesgo. Para evitar que las pertenencias queden sueltas por el pasillo o asientos libres, "las mochilas deben ir en los portaequipajes o en los pies de los menores", explican.
Los autobuses deben cumplir con una serie de requisitos
El transporte escolar debe contar con una serie de elementos de seguridad y señalización. Entre ellos se encuentran los distintivos de transporte escolar, "así como con salidas de emergencia visibles desde el interior y el exterior".
Además, "los autobuses contarán con asientos para niños con movilidad reducida y las ayudas técnicas necesarias para su uso", afirma. Estos asientos siempre se encuentran situados lo más cerca de las pertas para facilitar la entrada y salida del niño.
La normativa también establece que los trayectos no deben superar una duración máxima de una hora y las paradas deben realizarse en los puntos establecidos.
"Porque llegar al colegio es importante, pero llegar seguros, todavía más", concluye la Guardia Civil.
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