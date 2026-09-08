La Guardia Civil lanza un aviso a los padres y madres tinerfeños ante la vuelta al cole: comprueba cómo viajan tus hijos en el autobús

Con la llegada de la vuelta al cole, miles de niños vuelven a utilizar cada día el transporte escolar para desplazarse hasta sus centros educativos. Por ello, la Guardia Civil ha querido recordar a las familias algunas normas básicas para garantizar la seguridad de los menores durante los trayectos. "La seguridad empieza antes de subir al autobús", aseguran.

Subir y bajar del autobús

Una de las primeras recomendaciones es que los menores accedan al autobús por la puerta delantera y "sin interferir en las maniobras del autobús". De esta manera, los menores también podrán prestar atención a los ángulos muertos.

La subida y bajada debe realizarse siempre cuando el autobús se encuentre detenido y con las señales luminosas correspondientes activadas

Viajar sentado y con el cinturón abrochado

Durante el trayecto, los menores deben permanecer siempre sentados en su asiento y con el cinturón de seguridad correctamente abrochado. El objetivo es garantizar la seguridad de los menores y evitar lesiones en caso de que se produzca cualquier situación de riesgo o inesperada.

Además, los agentes recuerdan la importancia de colocar correctamente las mochilas y los objetos personales para evitar lesiones en situaciones de riesgo. Para evitar que las pertenencias queden sueltas por el pasillo o asientos libres, "las mochilas deben ir en los portaequipajes o en los pies de los menores", explican.

Los autobuses deben cumplir con una serie de requisitos

El transporte escolar debe contar con una serie de elementos de seguridad y señalización. Entre ellos se encuentran los distintivos de transporte escolar, "así como con salidas de emergencia visibles desde el interior y el exterior".

Además, "los autobuses contarán con asientos para niños con movilidad reducida y las ayudas técnicas necesarias para su uso", afirma. Estos asientos siempre se encuentran situados lo más cerca de las pertas para facilitar la entrada y salida del niño.

La normativa también establece que los trayectos no deben superar una duración máxima de una hora y las paradas deben realizarse en los puntos establecidos.

"Porque llegar al colegio es importante, pero llegar seguros, todavía más", concluye la Guardia Civil.