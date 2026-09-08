El Ayuntamiento de Santa Úrsula invierte 1,2 millones en la rehabilitación de la Casa del Capitán

El Ayuntamiento de Santa Úrsula saca a licitación la ejecución del proyecto básico y de ejecución de Restauración de la Casa del Capitán o Casa de La Vera. El procedimiento, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un presupuesto de 1.236.330,36 euros y un plazo de ejecución de 15 meses desde el inicio de los trabajos.

La licitación contempla no solo la ejecución de las obras de restauración del inmueble, sino también la dirección facultativa de la obra y el servicio de coordinación de las condiciones de seguridad y salud. El plazo para la presentación de proposiciones permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre de 2026, recoge una nota del Ayuntamiento.

La Casa del Capitán, también conocida como Casa de La Vera, es un inmueble de especial relevancia dentro del patrimonio de Santa Úrsula. Concretamente Se trata de una hacienda de campo construida en 1860, de arquitectura tradicional canaria con elementos coloniales, que destaca especialmente por su fachada esgrafiada, sus balcones de madera y otros elementos arquitectónicos singulares.

El inmueble está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2007. La recuperación de este espacio permitirá preservar sus valores arquitectónicos e históricos y garantizar su conservación para las próximas generaciones, al tiempo que se avanza en la recuperación de un inmueble destinado a tener un nuevo uso cultural y patrimonial.

La planificación municipal contempla su vinculación con la divulgación del patrimonio y se destinará como centro de visitantes dedicado a la formación geológica submarina 'La Rapadura o La Catedral del Mar'. El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, destaca que "sacar a licitación la restauración de la Casa del Capitán supone dar un paso decisivo para recuperar uno de los edificios más importantes del patrimonio del municipio".

En ese sentido detalla que se lleva tiempo "trabajando para hacer posible esta actuación y ahora se afronta una fase fundamental para que este inmueble vuelva a tener vida y pueda ser disfrutado por la ciudadanía".

"No queremos que nuestro patrimonio se limite a conservarse, queremos que se conozca, que se valore y que forme parte de la vida de Santa Úrsula. Recuperar la Casa de La Vera significa proteger nuestra historia y, al mismo tiempo, abrir la puerta a un nuevo espacio para la cultura, el conocimiento y la divulgación", añade el alcalde.

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La actuación se enmarca en la estrategia municipal de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de Santa Úrsula. La Casa del Capitán fue adquirida por la Comunidad Autónoma de Canarias para su posterior cesión al Ayuntamiento, con el objetivo de conservar el inmueble y destinarlo a usos de carácter cultural y patrimonial.