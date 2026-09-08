Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasLa Concepción de La LagunaMuelle flotante en TenerifeVenta ilegal de camisetas del CD TenerifeLimpieza en Santa CruzMenores migrantes en CanariasVuelta al cole en CanariasComienza la Champions
instagramlinkedin

Avance tecnológico en Anaga: la cartografía digital de alta precisión revela que la Reserva de la Biosfera gana más de un kilómetro cuadrado

La actualización publicada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales busca fijar población y salvaguardar los usos tradicionales en Santa Cruz, La Laguna y Tegueste

Panorámica del macizo de Anaga.

Panorámica del macizo de Anaga. / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes, 8 de septiembre de 2026, la resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales que ratifica la rezonificación aprobada por la UNESCO para la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. La gran novedad de esta actualización estriba en la aplicación de tecnologías de precisión de última generación —como la fotogrametría aérea de alta resolución y el modelado digital del terreno—, cuya exactitud ha revelado que el espacio custodiado es más de un kilómetro cuadrado más grande de lo que se calculaba en su declaración inicial de 2015.

Con este recalibrado técnico, la Reserva fija su extensión real en 49.948,84 hectáreas, abarcando tanto el macizo terrestre compartido por Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tegueste (16.693,51 ha) como la rica franja marina perimetral que se extiende hasta los 1.000 metros de profundidad (33.255,33 ha).

El papel clave de la tecnología en la reordenación del mapa

Hasta la fecha, los límites de la Reserva arrastraban ligeras desviaciones heredadas de la cartografía analógica tradicional y de las dificultades de medición que impone la abrupta topografía de Anaga. El uso de sensores remotos y datos satelitales procesados para esta revisión —aprobada en la 37.ª sesión del Consejo Internacional del Programa Hombre y Biosfera (MaB) en Lin'an (China)— ha permitido corregir los márgenes sin alterar la esencia de la protección, dotando a la administración insular de un plano con margen de error prácticamente nulo.

Vista del caserío de Afur, en el macizo de Anaga que pertenece a Santa Cruz

Vista del caserío de Afur, en el macizo de Anaga que pertenece a Santa Cruz / Arturo Jiménez

Distribución detallada tras el recalibrado digital

  • Zona núcleo (máxima conservación): Alcanza las 1.870,23 hectáreas (1.298,56 ha terrestres y 571,67 ha marinas), protegiendo reductos de laurisilva y crestas de incalculable valor botánico.
  • Zona tampón (amortiguamiento): Se sitúa en 9.645,29 hectáreas (8.587,09 ha terrestres y 1.058,20 ha marinas), destinada a absorber impactos externos y acoger un uso público regulado.
  • Zona de transición (socioeconómica): Suma 38.433,32 hectáreas (6.807,86 ha terrestres y 31.625,46 ha marinas), donde se concentran las actividades humanas compatibles con el entorno.

Un escudo más preciso para 20.000 vecinos y su patrimonio

Este incremento de la superficie cartografiada no implica únicamente un ajuste matemático; supone una herramienta de gestión clave para los 20.113 habitantes que residen en los caseríos de Anaga. La precisión del nuevo mapa delimita con claridad dónde se pueden desarrollar las prácticas agrícolas, ganaderas y de pesca artesanal, protegiendo al sector primario local del abandono y del intrusismo.

Noticias relacionadas y más

Al mismo tiempo, las administraciones locales contarán a partir de ahora con una base legal corregida para frenar la infraestructura no autorizada en zonas sensibles y coordinar planes de rescate demográfico en núcleos afectados por el envejecimiento poblacional, garantizando que el desarrollo sostenible avance de la mano de la innovación tecnológica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. El bar de Tenerife con 50 años de historia donde disfrutar de unos de los bocadillos más famosos de la isla
  3. La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla
  4. El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
  5. Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
  6. Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
  7. El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980
  8. El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla

Avance tecnológico en Anaga: la cartografía digital de alta precisión revela que la Reserva de la Biosfera gana más de un kilómetro cuadrado

Avance tecnológico en Anaga: la cartografía digital de alta precisión revela que la Reserva de la Biosfera gana más de un kilómetro cuadrado

Más de 12 millones para acelerar resonancias y ecografías en Tenerife: 3.500 pacientes esperan una prueba en la Isla

Más de 12 millones para acelerar resonancias y ecografías en Tenerife: 3.500 pacientes esperan una prueba en la Isla

Conflicto por el servicio de limpieza de centros público de Arona: el PSOE denuncia una paralización de sanciones a la empresa que niega el gobierno municipal

Conflicto por el servicio de limpieza de centros público de Arona: el PSOE denuncia una paralización de sanciones a la empresa que niega el gobierno municipal

Multa de 200 euros por este error con la mochila de los niños en el coche que puede poner en riesgo la seguridad: la Guardia Civil vigila a los padres y madres tinerfeños durante la vuelta al cole

Multa de 200 euros por este error con la mochila de los niños en el coche que puede poner en riesgo la seguridad: la Guardia Civil vigila a los padres y madres tinerfeños durante la vuelta al cole

El restaurante de Tenerife al que muchos van por un solo plato: lleva más de 40 años ofreciendo conejo

El restaurante de Tenerife al que muchos van por un solo plato: lleva más de 40 años ofreciendo conejo

La Aemet lo deja claro: este martes hará aún más calor en Tenerife

La Aemet lo deja claro: este martes hará aún más calor en Tenerife

Tamara Raya ya es candidata del PSOE a la presidencia del Cabildo de Tenerife

Tamara Raya ya es candidata del PSOE a la presidencia del Cabildo de Tenerife

Comparsa, DJs y hasta un toro mecánico para dar la bienvenida a los nuevos alumnos de la ULL

Comparsa, DJs y hasta un toro mecánico para dar la bienvenida a los nuevos alumnos de la ULL
Tracking Pixel Contents