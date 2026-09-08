Avance tecnológico en Anaga: la cartografía digital de alta precisión revela que la Reserva de la Biosfera gana más de un kilómetro cuadrado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes, 8 de septiembre de 2026, la resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales que ratifica la rezonificación aprobada por la UNESCO para la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. La gran novedad de esta actualización estriba en la aplicación de tecnologías de precisión de última generación —como la fotogrametría aérea de alta resolución y el modelado digital del terreno—, cuya exactitud ha revelado que el espacio custodiado es más de un kilómetro cuadrado más grande de lo que se calculaba en su declaración inicial de 2015.

Con este recalibrado técnico, la Reserva fija su extensión real en 49.948,84 hectáreas, abarcando tanto el macizo terrestre compartido por Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tegueste (16.693,51 ha) como la rica franja marina perimetral que se extiende hasta los 1.000 metros de profundidad (33.255,33 ha).

El papel clave de la tecnología en la reordenación del mapa

Hasta la fecha, los límites de la Reserva arrastraban ligeras desviaciones heredadas de la cartografía analógica tradicional y de las dificultades de medición que impone la abrupta topografía de Anaga. El uso de sensores remotos y datos satelitales procesados para esta revisión —aprobada en la 37.ª sesión del Consejo Internacional del Programa Hombre y Biosfera (MaB) en Lin'an (China)— ha permitido corregir los márgenes sin alterar la esencia de la protección, dotando a la administración insular de un plano con margen de error prácticamente nulo.

Vista del caserío de Afur, en el macizo de Anaga que pertenece a Santa Cruz / Arturo Jiménez

Distribución detallada tras el recalibrado digital

Zona núcleo (máxima conservación): Alcanza las 1.870,23 hectáreas (1.298,56 ha terrestres y 571,67 ha marinas), protegiendo reductos de laurisilva y crestas de incalculable valor botánico.

Alcanza las (1.298,56 ha terrestres y 571,67 ha marinas), protegiendo reductos de laurisilva y crestas de incalculable valor botánico. Zona tampón (amortiguamiento): Se sitúa en 9.645,29 hectáreas (8.587,09 ha terrestres y 1.058,20 ha marinas), destinada a absorber impactos externos y acoger un uso público regulado.

Se sitúa en (8.587,09 ha terrestres y 1.058,20 ha marinas), destinada a absorber impactos externos y acoger un uso público regulado. Zona de transición (socioeconómica): Suma 38.433,32 hectáreas (6.807,86 ha terrestres y 31.625,46 ha marinas), donde se concentran las actividades humanas compatibles con el entorno.

Un escudo más preciso para 20.000 vecinos y su patrimonio

Este incremento de la superficie cartografiada no implica únicamente un ajuste matemático; supone una herramienta de gestión clave para los 20.113 habitantes que residen en los caseríos de Anaga. La precisión del nuevo mapa delimita con claridad dónde se pueden desarrollar las prácticas agrícolas, ganaderas y de pesca artesanal, protegiendo al sector primario local del abandono y del intrusismo.

Al mismo tiempo, las administraciones locales contarán a partir de ahora con una base legal corregida para frenar la infraestructura no autorizada en zonas sensibles y coordinar planes de rescate demográfico en núcleos afectados por el envejecimiento poblacional, garantizando que el desarrollo sostenible avance de la mano de la innovación tecnológica.