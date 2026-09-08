Arona y Adeje contarán con 110 viviendas de alquiler social para combatir la crisis habitacional

El sur de Tenerife da un paso más para mitigar uno de sus problemas estructurales más graves: la falta de vivienda asequible. El Gobierno de Canarias, mediante la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), ha puesto en marcha un ambicioso plan residencial. La entidad pública, dirigida por Pino de León, ha iniciado los expedientes de contratación para construir 110 nuevas viviendas protegidas de promoción pública repartidas entre los municipios de Arona y Adeje. Esta inversión, que asciende de forma conjunta a más de 25,4 millones de euros, busca aliviar la enorme presión inmobiliaria que sufren los residentes de la comarca meridional de la isla.

En el caso de Adeje, el ICAVI ha comenzado el proceso para la edificación de 51 viviendas protegidas y 51 plazas de garaje. Este lote específico cuenta con un valor estimado superior a 9,4 millones de euros. El proyecto contempla el desarrollo de una promoción destinada íntegramente al alquiler social y asequible. El objetivo primordial es garantizar el derecho constitucional a un techo digno y facilitar el acceso residencial a familias, jóvenes y trabajadores que hoy se topan con barreras infranqueables dentro del mercado libre regional.

Por su parte, el municipio de Arona recibirá la mayor partida de este paquete inversor. Se edificarán 59 viviendas protegidas y 59 plazas de garaje en la conocida parcela Marazul, ubicada estratégicamente en la calle Astrón. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 16 millones de euros. Ambas licitaciones se integran dentro de un macrocontrato del Instituto Canario de la Vivienda que abarca tres actuaciones residenciales clave en el sur de Tenerife. Sumando la futura obra de Guía de Isora, el plan global edificará 134 viviendas protegidas por un valor de casi 30 millones de euros, sin incluir el IGIC.

Con dinero europeo

Esta inyección financiera proviene en gran parte de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del programa Next Generation EU, enfocado en crear viviendas eficientes energéticamente. El contexto del sur de Tenerife es complejo. El auge turístico, la proliferación del alquiler vacacional y el vertiginoso aumento demográfico han expulsado a la población local hacia la periferia, generando graves problemas de movilidad y precariedad habitacional. Los alcaldes de la zona llevan años demandando este tipo de intervenciones públicas urgentes para frenar una crisis habitacional sin precedentes en el archipiélago.

Actualmente, la Consejería gestiona un total de 1.137 viviendas públicas en distintas fases de desarrollo en Tenerife. De esta cifra global, 496 están en periodo de planificación teórica, 620 se encuentran ya en fase de construcción activa sobre el terreno y 21 han sido completamente finalizadas y están listas para su próxima entrega. Con estas nuevas obras en Arona y Adeje, el Ejecutivo autonómico consolida su estrategia para expandir el suelo residencial público. La meta es frenar la escalada de precios y asegurar que la riqueza turística generada en el sur sea compatible con el bienestar y el arraigo de su clase trabajadora. Este avance administrativo marca un hito muy esperado