Alerta médica en el aeropuerto de Tenerife Sur: un vuelo procedente de Escocia solicita asistencia urgente a su llegada
Los controladores del Centro de Control de Canarias abrieron maniobras directas hacia la cabecera del aeropuerto tinerfeño tras recibir el aviso de la tripulación
Momento de máxima tensión e intensidad operativa en el espacio aéreo del Archipiélago. La tripulación de un vuelo comercial que cubría la ruta entre Escocia y el Aeropuerto de Tenerife Sur lanzó una alerta médica a bordo tras registrarse el agravamiento repentino de la salud de uno de sus pasajeros, solicitando la presencia urgente de asistencia sanitaria tan pronto como la aeronave tocara tierra.
Tras recibir el aviso de socorro, los controladores aéreos de ENAIRE asignados al Centro de Control de Canarias activaron de inmediato el protocolo de emergencia médica. Desde la sala de control se procedió a recortar la ruta habitual de aproximación, autorizando directos al avión para acortar al máximo el tiempo de vuelo restante y priorizar su secuencia de aterrizaje sobre el resto del tráfico comercial en la zona.
Coordinación directa entre control aéreo y el aeropuerto
La maniobra prioritaria se coordinó en tiempo real con el centro de operaciones del Aeropuerto de Tenerife Sur y los servicios de emergencias en tierra para garantizar una respuesta inmediata nada más tomar tierra:
Protocolo de actuación ejecutado
- Prioridad en el espacio aéreo: ENAIRE despejó la trayectoria del vuelo procedente del Reino Unido, reorganizando el tráfico aéreo en las inmediaciones de Tenerife para evitar demoras en la maniobra de descenso.
- Despliegue sanitario a pie de pista: El aeropuerto movilizó una ambulancia y al personal médico del servicio de urgencias para posicionarse junto a la posición de estacionamiento asignada a la aeronave.
- Transferencia hospitalaria urgente: Nada más completar el rodaje y proceder a la apertura de puertas, los sanitarios accedieron a la cabina para valorar e inmovilizar al pasajero antes de su posterior traslado a un centro hospitalario de la Isla.
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