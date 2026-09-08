La Aemet lo deja claro: este martes hará aún más calor en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia más calor para este martes, 8 de septiembre, en Tenerife. De hecho, la isla estará en aviso amarillo por temperaturas máximas, con termómetros que alcanzarán máximas de 34 grados, pudiendo llegar a los 37 de forma puntual.

En concreto, la previsión del tiempo en la isla indica que habrá cielos poco nubosos, con intervalos de evolución en el interior por la tarde y con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres.

En cuanto a las temperaturas, estarán en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de medianías del norte. Se podrán alcanzar o superar 34°C en medianías del norte y 34 - 36ºC en vertientes orientadas al oeste, sur y este, pudiéndose llegar localmente a 37ºC en el interior sur, mientras que los termómetros apenas bajarán de 25 - 26°C en estas zonas durante la noche.

Por su parte, el alisio soplará ocasionalmente fuerte en franjas costeras sureste y el noroeste, y con predominio de las brisas en costas del oeste; en medianías y cumbres, viento del este a sureste, con intervalos de fuerte en zonas altas del norte durante la primera mitad del día, amainando a lo largo de la tarde.

Jornada de calor y calima este lunes en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Avisos de la Aemet

Tenerife no será la única isla que este martes esté en aviso amarillo por altas temperaturas. En concreto, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y las zonas oeste y cumbres de La Palma mantendrán el mismo aviso entre las 10:00 y las 20:00 horas; mientras que Gran Canaria tendrá una situación más compleja aún.

Si bien en esta isla se esperan máximas de 36ºC, pudiéndose superar localmente 37ºC y temperaturas nocturnas que apenas bajarán de los 25 grados, en el este, sur y oeste estarán en aviso naranja, con máximas de 38 grados y de 40 puntualmente.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, la Aemet indica que estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y con algún intervalo de evolución en el interior de las centrales por la tarde.

La calima será más significativa en medianías y cumbres, y habrá un ascenso generalizado de las temperaturas, superándose los 30°C en diversas zonas.

Viento del noreste ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste, rolando a componente este en medianías y cumbres. En estas zonas será más intenso a primeras horas.