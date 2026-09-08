La Aemet lo deja claro: este martes hará aún más calor en Tenerife
En la isla se podrán alcanzar los 36 grados en algunas zonas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia más calor para este martes, 8 de septiembre, en Tenerife. De hecho, la isla estará en aviso amarillo por temperaturas máximas, con termómetros que alcanzarán máximas de 34 grados, pudiendo llegar a los 37 de forma puntual.
En concreto, la previsión del tiempo en la isla indica que habrá cielos poco nubosos, con intervalos de evolución en el interior por la tarde y con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres.
En cuanto a las temperaturas, estarán en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de medianías del norte. Se podrán alcanzar o superar 34°C en medianías del norte y 34 - 36ºC en vertientes orientadas al oeste, sur y este, pudiéndose llegar localmente a 37ºC en el interior sur, mientras que los termómetros apenas bajarán de 25 - 26°C en estas zonas durante la noche.
Por su parte, el alisio soplará ocasionalmente fuerte en franjas costeras sureste y el noroeste, y con predominio de las brisas en costas del oeste; en medianías y cumbres, viento del este a sureste, con intervalos de fuerte en zonas altas del norte durante la primera mitad del día, amainando a lo largo de la tarde.
Avisos de la Aemet
Tenerife no será la única isla que este martes esté en aviso amarillo por altas temperaturas. En concreto, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y las zonas oeste y cumbres de La Palma mantendrán el mismo aviso entre las 10:00 y las 20:00 horas; mientras que Gran Canaria tendrá una situación más compleja aún.
Si bien en esta isla se esperan máximas de 36ºC, pudiéndose superar localmente 37ºC y temperaturas nocturnas que apenas bajarán de los 25 grados, en el este, sur y oeste estarán en aviso naranja, con máximas de 38 grados y de 40 puntualmente.
Previsión general
En cuanto al conjunto del archipiélago, la Aemet indica que estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y con algún intervalo de evolución en el interior de las centrales por la tarde.
La calima será más significativa en medianías y cumbres, y habrá un ascenso generalizado de las temperaturas, superándose los 30°C en diversas zonas.
Viento del noreste ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste, rolando a componente este en medianías y cumbres. En estas zonas será más intenso a primeras horas.
- El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
- La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla
- El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
- Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980
- El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla
- Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife