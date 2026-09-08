La Aemet anuncia una ligera bajada de temperaturas este miércoles en Tenerife

La jornada de este miércoles, 9 de septiembre, en Canarias será un poquito más fresca, aunque las temperaturas seguirán sobrepasando los 30 grados en buena parte del Archipiélago. En concreto, en Tenerife, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que los termómetros oscilarán entre los 24 grados de mínimas y los 32 de máximas, pero se podrán alcanzar hasta los 34 en las vertientes orientadas al oeste, sur y este de la Isla. Donde sí seguirá instalado el calor es en Fuerteventura y Gran Canaria.

En esta línea, hay que tener en cuenta que al bochorno se seguirá uniendo la calima ligera, especialmente en zonas de medianías y cumbres. La Aemet también prevé que haya cielos poco nubosos y viento moderado del nordeste, que será ocasionalmente fuerte en franjas costeras sureste y el noroeste, y con predominio de las brisas en costas del oeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente este, tendiendo a componente norte a últimas horas; en altas cumbres, girará a moderado de componente oeste a partir del mediodía, con intervalos de fuerte al final.

Avisos amarillos

Para este miércoles, los avisos amarillos de la Aemet que habrá vigentes serán por temperaturas máximas de hasta 34 grados en Gran Canaria (este, sur, oeste y cumbres) y Fuerteventura. Dicho aviso estará activo entre las 10:00 y las 20:00 horas. Por el momento, la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario también mantiene activa la alerta por riesgo de incendios forestales que comenzó a las 10:00 horas del martes, 8 de febrero, en Gran Canaria y en las islas occidentales.

Lo más probable es que la alerta desaparezca a lo largo de la jornada del miércoles o en los próximos días, ya que la Aemet solo mantiene avisos amarillos en Gran Canaria y Fuerteventura. Aunque no haya restricciones oficiales, durante estos episodios de altas temperaturas es importante no tirar colillas encendidas o cerillas, ni siquiera desde la ventana del coche; no lanzar fuegos artificiales en zonas de peligro; no dejar basura ni desperdicios en el monte; eliminar las ramas que toquen la fachada de casa; así como tener preparadas herramientas básicas contra incendios –por ejemplo, mangueras y hachas– y alguna reserva de agua.

Avisos amarillos para este miércoles en Canarias. / Aemet

En caso de verse sorprendido por el fuego, las autoridades recomiendan llamar de inmediato al 1-1-2 y seguir, en todo caso, las indicaciones del personal. Si hay que desalojar, la mejor opción es bajar los interruptores de la luz y del gas, coger lo imprescindible (documentación, dinero y medicamentos) e ir a donde indiquen los servicios de seguridad.

Previsión general

En cuanto al conjunto del Archipiélago, la Aemet prevé una jornada con cielos de poco nubosos a despejados, pero con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas, especialmente a últimas horas.

La calima será ligera en medianías y cumbres y más significativa en las orientadas al sur y al este.

Las temperaturas estarán en ligero descenso, más acusado en las máximas de Lanzarote y de Fuerteventura y vertientes sur de las islas centrales, aunque aún se podrán alcanzar o superar localmente 34ºC en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura, y 32 - 34ºC en el sur del resto de islas.

Habrá viento del noreste ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste. En medianías y cumbres, flojo a moderado de componente este, tendiendo a componente norte a partir de la tarde.