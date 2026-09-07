Vuelta al cole en Canarias: estos son los municipios que tendrán un festivo nada más arrancar el curso

El calendario laboral de Canarias no ha sido especialmente generoso este 2026 en lo que sae refiere a la posibilidad de puentes. Los festivos habituales se han repartido a lo largo del año entre semana con la imposibilidad de empatar días o los fines de semana sin ser trasladados por el Gobierno autónomo al lunes. Por eso, la única opción para conseguir un puente se remite a los festivos bien insulares o bien municipales.

En ese sentido, hasta que acabe el año apenas quedan dos puentes posibles: en octubre, en torno al Día de la Hispanidad, y el consabido puente de la Constitución en diciembre. Eso sí, este septiembre, nada más arrancar el curso escolar y la vuelta a la rutina postvacacional, hay localidades que podrán disfrutar de un día más de descanso.

La provincia oriental ha tenido algo más de suerte en ese sentido, ya que los dos de sus festivos insulares caen lunes o viernes: 8 de septiembre en Gran Canaria y 18 en Fuerteventura.

Calendario escolar de Canarias 2026 2027 / Gobierno de Canarias

Festivos de septiembre por municipio

En Santa Cruz de Tenerife Tenerife, sin embargo, el festivo insular se quedó en febrero, con lo que este mes toca trabajar o ir al cole. Salvo que el centro educativo pertenezca a uno de los municipios cuya festividad local se celebra en septiembre.

Tenerife

Arico

8 de septiembre. Festividad de Nuestra Señora de Abona. Se celebra antes del inicio del curso escolar.

Guía de Isora

21 de septiembre. Festividad del Santísimo Cristo de la Dulce Muerte. Habrá puente porque cae en lunes.

Los Silos

8 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora de la Luz. Se celebra antes del inicio del curso escolar.

La Laguna

14 de septiembre: Festividad del Santísimo Cristo de La Laguna. Cae un lunes, con lo que los laguneros tendrán pronto un puente.

San Juan de La Rambla

14 de septiembre: Festividad de San José. Cae un lunes, con lo que el municipio arranca el curso casi con puente.

San Miguel de Abona

29 de septiembre. Festividad de San Miguel Arcángel. Cae un martes.

Tegueste

8 de septiembre. Festividad de Nuestra Señora de los Remedios. Se celebra antes del inicio del curso escolar.

La Gomera

Agulo

24 de septiembre. Festividad de Nuestra Señora de Las Mercedes. Cae en jueves

Alajeró

15 de septiembre. Festividad de Nuestra Señora la Virgen de El Paso. Cae un martes.

Hermigua

8 de septiembre. Festividad de Nuestra Señora de la Encarnación. Se celebra antes del inicio del curso escolar.

La Palma

Tazacorte

29 de septiembre. Festividad de San Arcángel. Cae un martes.

Tijarafe