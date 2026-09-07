Titsa recupera desde hoy el horario de invierno y reactiva las lanzaderas universitarias en Tenerife

Titsa recupera desde este lunes, 7 de septiembre, el horario de invierno en diferentes líneas de transporte público de Tenerife, coincidiendo con el regreso de la actividad escolar y universitaria y el fin de la temporada de verano.

La compañía, dependiente del Cabildo de Tenerife, ha adaptado sus servicios y frecuencias para responder al aumento de los desplazamientos vinculados a los centros educativos, la Universidad y la actividad laboral.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que el objetivo es adecuar la oferta de transporte a las necesidades de movilidad de cada momento y continuar mejorando el servicio para los usuarios.

Con la planificación de invierno también se recuperan las lanzaderas universitarias 605, 606, 608 y 611, que conectan diferentes puntos de la isla con el Campus de Guajara. Estas cuatro líneas, creadas en 2025, transportaron durante el pasado curso a más de 43.200 viajeros.

¿Qué líneas recuperan el horario de invierno?

Entre las líneas que vuelven a su programación habitual se encuentran las 138 y 139, que conectan Santa Cruz con Radazul, Tabaiba y Radazul Bajo.

También recuperan el horario de invierno las líneas 021, entre Tacoronte y Mesa del Mar, y 023, que conecta Tacoronte con El Pris. Ambas habían adaptado su servicio durante los meses de verano para responder a la demanda hacia las zonas costeras.

En el norte de Tenerife, la línea 224, que une La Laguna, Valle Guerra, Tejina y Punta del Hidalgo, recuperará igualmente su programación de invierno. Con este cambio dejará de circular por El Boquerón, recorrido que había incorporado durante el periodo estival.

También regresarán a sus horarios habituales las líneas 376, entre la Estación de La Orotava, Las Dehesas y El Rincón, y 380, que conecta La Corujera, La Orotava y Tigaiga.

A estas modificaciones se suman ajustes de horarios en las líneas 014, 050, 052, 055, 363, 369, 392, 421, 910, 934, 936 y 946, además de aquellas que cuentan con refuerzos específicos vinculados a la actividad lectiva.

Dos líneas de verano dejan de operar

El regreso de la programación de invierno también implica la finalización de algunos servicios que Titsa había puesto en marcha durante el verano para facilitar los desplazamientos hacia las playas.

En concreto, quedan desactivadas las líneas 546, que conectaba Realejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín y Playa del Socorro, y 948, entre Azanos y Benijo.

Ambas habían prestado servicio durante la temporada estival para facilitar el acceso a zonas de costa como Playa del Socorro, Almáciga y Benijo.

El transporte se adapta a la vuelta a las aulas

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha explicado que la planificación de Titsa debe adaptarse a lo largo del año a las necesidades de movilidad de la población.

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Durante los meses de verano, la compañía redistribuyó parte de sus recursos para reforzar los desplazamientos hacia las zonas costeras. Con el regreso de septiembre, esos recursos se destinan de nuevo a las rutas con mayor demanda asociada a los centros educativos, la Universidad y los desplazamientos laborales.