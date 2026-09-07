Tamara Raya será la candidata del PSOE al Cabildo de Tenerife

Tamara Raya ha sido proclamada candidata del PSOE al Cabildo de Tenerife y encabezará la lista socialista en las próximas elecciones insulares, con el objetivo de recuperar el gobierno de la Corporación y construir una alternativa al actual pacto de Coalición Canaria y Partido Popular.

La dirigente socialista afronta esta nueva etapa con la intención de impulsar una "nueva mayoría social" en Tenerife y centrar su proyecto en la búsqueda de soluciones a los principales problemas que afectan a la isla.

"Gobernar, más allá de anunciar, tiene que suponer ejecutar y solucionar. Me presento con un proyecto y con un equipo para ofrecer soluciones reales a los problemas de Tenerife", ha señalado Raya tras su proclamación como candidata.

Entre las prioridades que plantea para su proyecto se encuentran el acceso a la vivienda, la movilidad, las infraestructuras sociosanitarias destinadas a mayores y personas dependientes y la protección de los espacios naturales, el mar y las playas.

La candidata socialista ha defendido que su propuesta no pretende limitarse a fiscalizar la gestión del actual gobierno insular, sino presentar una alternativa con capacidad para asumir el Ejecutivo del Cabildo.

"No me presento solo para señalar lo que no se ha hecho. Me presento para gobernar Tenerife y mejorar la vida de la gente", ha afirmado.

Una propuesta para los 31 municipios

Raya también ha planteado la necesidad de reforzar la relación entre el Cabildo y los 31 municipios de Tenerife, con una institución insular que, según ha defendido, debe escuchar las necesidades de cada territorio y trabajar conjuntamente con los ayuntamientos.

La candidata socialista ha situado esta coordinación como una de las claves para responder a las diferentes necesidades que existen en la isla y avanzar hacia un modelo de gobierno basado en soluciones concretas.

"Frente a la continuidad, Tenerife necesita una opción innovadora, capaz de ejecutar y construir una nueva mayoría social alrededor de soluciones concretas", ha concluido Raya.

Con su proclamación, Tamara Raya encabezará la candidatura socialista al Cabildo de Tenerife en las próximas elecciones insulares, con el propósito de recuperar la institución para el PSOE y presentar una alternativa al actual gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Popular.