Tamara Raya ya es candidata del PSOE a la presidenica del Cabildo de Tenerife

Tamara Raya ya es la candidata del PSOE a la Presidencia del Cabildo en las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 2027. Su procalamación se produce tras ser la única aspirante a las primarias socialistas. La también secretaria general insular encabezará la lista electoral con el reto de desbancar al actual Gobierno, formado por Coalición Canaria y Partido Popula. Su hoja de ruta pasa por construir una alternativa con capacidad para sumar apoyos más allá de su propio partido y dejar atrás, según defiende, una «etapa marcada por los anuncios y las pocas soluciones».

La candidata llega a la carrera por la Presidencia del Cabildo después de una trayectoria política que comenzó en 2011 como concejala en Puerto de la Cruz. En 2015 dio el salto al Congreso de los Diputados, donde ocupó un escaño durante cuatro legislaturas y asumió distintas responsabilidades parlamentarias, entre ellas la portavocía socialista en la comisión mixta de control de RTVE. Desde 2023 es diputada por Tenerife en el Parlamento de Canarias y, desde 2025, secretaria general del PSOE de Tenerife.

Críticas a CC y PP

Bajo su nuevo papel al frente del PSOE de Tenerife, la socialista centra buena parte de su crítica en la actual Corporación insular y acusa al Ejecutivo de CC y PP de ser “autocomplaciente”. Considera que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha dedicado más esfuerzo a trasladar una imagen de transformación que a conseguir que esta llegue a la vida cotidiana de los tinerfeños. “Cuando un gobierno insiste en que todo va bien, deja de escuchar a quienes sufren cada día los problemas de la Isla”, sostiene.

Asimismo, reivindica la posición del PSOE como fuerza más votada en Tenerife y valora que existe una mayoría social a la que ahora debe convencer de nuevo. «Esa confianza hay que renovarla cada día y convertirla en una mayoría suficiente para gobernar», apunta. En 2023, los socialistas fueron la primera fuerza en las elecciones al Cabildo, con 117.247 votos y 11 consejeros, los mismos que obtuvo Coalición Canaria.

Principales objetivos

Raya quiere que esa posición electoral se traduzca esta vez en capacidad de Gobierno y marca distancias con una forma de hacer política que, bajo su punto de vista, “se ha alejado de la ciudadanía”. El PSOE ofrece “un proyecto reconocible, un equipo preparado y prioridades claras”, con la vivienda, la movilidad y los servicios sociosanitarios entre sus principales prioridades.

Tamara Raya, a la izquierda, a su llegada a la sede del PSOE. / El Día

Cuestiones que, a su juicio, aún no han encontrado una solución "pese a que el Cabildo dispone de presupuesto y competencias". "Tenerife sigue con los mismos grandes problemas: la gente no encuentra vivienda, continúa perdiendo horas en las carreteras colapsadas y muchas familias no cuentan con los recursos que necesitan para atender a sus mayores y dependientes", denuncia.

A estas demandas se suma “la protección del territorio, el mar y las playas”, además de “la ejecución de las obras de saneamiento que se anuncian, pero no se terminan”, una situación que, para Raya, tiene uno de sus principales reflejos en los problemas de vertidos que afectan a la isla. La candidata apuesta por una gestión centrada en los resultados, porque, a su modo de ver, “gobernar no es anunciar una actuación, sino ejecutarla y conseguir que mejore la vida de la gente”.

Un proyecto propio

La candidata apuesta por reforzar la relación con los ayuntamientos. "No queremos liderar desde un despacho ni desde la propaganda. Queremos hacerlo escuchando, trabajando con los 31 municipios y rindiendo cuentas", afirma. Su objetivo es "gobernar Tenerife y hacerlo mejor".

La socialista apela también a los tinerfeños desencantados con la política y advierte de que alejarse "no hace desaparecer los problemas, permite que otros decidan". Por ello, considera que el PSOE debe recuperar esa confianza con una política "útil, cercana y capaz de mejorar la vida de la gente" y evitar que se repita lo ocurrido tras las últimas elecciones, cuando, pese a ser la fuerza más votada, el pacto entre CC y PP le impidió acceder al Gobierno insular.