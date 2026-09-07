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Chanel, pareja de St. Pedro, 'se empadrona' en Tejina

La representación de España en Eurovisión 2022 se subió al escenario para cantar con el tinerfeño el tema 'Dos extraños'

St. Pedro y Chanel.

St. Pedro y Chanel. / Andrés Gutiérrez / JOSÉ LUIS ROCA

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Los cantantes Chanel y St. Pedro forman una de las parejas más consolidadas del panorama actual. Desde hace dos años que su relación salió a la luz, ambos se acompañan en sus respectivas profesiones, dándose apoyo mutuo y enviándose mensaje de cariño.

Pero rara vez se les ha visto cantando juntos. Una actuación que han tenido el privilegio de disfrutar los vecinos de Tejina, que el pasado viernes los vieron actuar juntos en las fiestas en honor a San Bartolomé.

El tinerfeño tenía previsto un concierto en su pueblo natal y, lo que nadie esperaba es que Chanel accediera al escenario para acompañarlo en la interpretación de la canción 'Dos extraños'.

Un beso inesperado

Su actuación no solo fue inolvidable por poder ver de cerca a dos artistas talentosos con grandes voces, sino porque los asistentes pudieron ver en directo un beso entre ambos que nadie esperaba. Y un comentario del propio tejinero que llegó con orgullo a sus vecinos: "Chanel está empadronada en Tejina".

Una muestra más de que ya no ocultan su amor, sino todo lo contrario, no tienen ningún problema en mostrarlo al público.

Un verano en la isla

Esta no es la primera visita de ambos artistas a Tenerife este verano.

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En el mes de julio ya se pudo ver en redes sociales de la pareja disfrutando de actividades al aire libre en la isla, sobre todo en el mar.

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