El SCS anima a donar sangre en Tenerife: estos son los puntos de extracción del 7 al 11 de septiembre

El Servicio Canario de la Salud (SCS) recuerda la importancia de donar sangre de forma regular, al menos dos veces al año, para mantener unas reservas suficientes en los hospitales de Canarias y garantizar la atención de las necesidades asistenciales.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia mantiene durante estos días una red de puntos de extracción en distintos municipios del Archipiélago con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía. En Tenerife, varias unidades móviles recorrerán diferentes puntos de la isla durante esta semana.

En La Orotava, se podrá donar sangre desde este lunes, 7 de septiembre, y hasta el viernes, 11 de septiembre, en el MC El Trompo, junto a Chinatown. La unidad estará disponible de 10:15 a 13:30 horas y de 17:15 a 20:30 horas.

También este lunes, 7 de septiembre, habrá un punto de donación en La Laguna, en la avenida El Paso, delante de la cafetería Guarapo. El horario será de 10:30 a 13:45 horas y de 17:00 a 20:45 horas.

En el sur de Tenerife, el Hospital del Sur, en Arona, contará con un punto de donación durante dos jornadas. Este lunes 7 de septiembre se podrá acudir de 10:45 a 13:15 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El martes, 8 de septiembre, el horario será de 10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas.

Donar sangre, al menos dos veces al año

El SCS insiste en la necesidad de mantener la donación regular para disponer de suficientes hemoderivados cuando sea necesarios en los centros hospitalarios. La demanda se mantiene durante todo el año y las donaciones pueden experimentar descensos en determinados periodos debido a los cambios de hábitos de la población.

La Administración sanitaria anima por ello a las personas que cumplan los requisitos a realizar donaciones de manera periódica y recuerda que cada aportación contribuye a mantener las reservas disponibles para la atención sanitaria.

Para poder donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, aunque el límite se sitúa en los 60 años para quienes realizan su primera donación, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado general de salud. Las mujeres embarazadas no pueden donar.

Ante cualquier duda, la ciudadanía puede contactar con el teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar la información disponible en efectodonacion.com.

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El SCS mantiene así durante esta semana diferentes puntos de extracción en Tenerife y el resto de Canarias para acercar la donación a la población y contribuir a garantizar unas reservas de sangre suficientes en los hospitales del Archipiélago.