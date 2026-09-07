Ofensiva contra el ruido en el sur de Tenerife: Arona inicia inspecciones sorpresa en el ocio nocturno de Playa de Las Américas
Las actuaciones arrancaron a las 22:00 horas para verificar que la actividad real de los locales con música se ajusta estrictamente a sus autorizaciones
El Ayuntamiento de Arona, mediante el área de Actividades de la Concejalía de Urbanismo, ha puesto en marcha un plan integral de inspecciones en los locales de ocio nocturno de Playa de Las Américas. El operativo, desarrollado durante la pasada noche a partir de las 22:00 horas, movilizó a técnicos e inspectores municipales con el acompañamiento de agentes de la Policía Local de Arona para prevenir posibles altercados y velar por la seguridad durante los controles.
La intervención municipal responde de forma directa a las múltiples denuncias presentadas por los vecinos de las zonas limítrofes, cansados de los ruidos, los escándalos nocturnos y la falta de descanso derivada del funcionamiento irregular de determinados locales.
Control de títulos habilitantes y convivencia vecinal
Durante las primeras visitas técnicas, el personal municipal se centró en verificar si la actividad que ejercen los establecimientos —especialmente aquellos que ofrecen música en horario vespertino y nocturno— coincide de forma estricta con la licencia o título habilitante concedido. Como resultado de los controles iniciales, se han levantado varias actas de inspección que iniciarán el correspondiente procedimiento administrativo para determinar posibles infracciones o sanciones.
Posiciones de la Corporación local
- Fátima Lemes (Alcaldesa de Arona): "Playa de Las Américas es una zona económica fundamental, pero la actividad debe desarrollarse con respeto a la normativa y al descanso vecinal. No vamos contra el ocio, sino a favor de garantizar la convivencia y la seguridad jurídica de quienes sí cumplen."
- Javier Baute (Concejal de Urbanismo): "Buscamos dar respuesta a las demandas vecinales por ruidos. Los controles cuentan con una actitud muy colaborativa por parte de los empresarios y continuaremos realizándolos de forma sistemática."
El Consistorio sureño mantendrá activas estas inspecciones periódicas de seguimiento en el litoral turístico para garantizar el cumplimiento de la legalidad y hacer compatible el ocio nocturno con el bienestar de los residentes.
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