Multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos por salir de un parking y cometer este error: la Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños del peligro de estas maniobras

Salir de un aparcamiento y reincorporarse a la circulación parece una maniobra sencilla, pero puede esconder un riesgo que muchos conductores no tienen en cuenta. La Guardia Civil ha recordado a todos los usuarios al volante la importancia de extremar la precaución al abandonar garajes, parkings y zonas residenciales, especialmente cuando la visibilidad es reducida.

Antes de incorporarse a la carretera no basta con mirar únicamente hacia delante. Es necesario comprobar el entorno y respetar las marcas viales establecidas en la calzada.

Atravesar una línea continua está prohibido

El Reglamento General de Circulación establece que "una marca longitudinal continua significa que ningún conductor con su vehículo o animal debe atravesarla ni circular con su vehículo sobre ella", salvo las excepciones previstas en la normativa.

Esto es importante en determinadas salidas de aparcamiento o vías de acceso, en las que el conductor puede encontrarse líneas continuas antes de incorporarse a la carretera. Aunque no venga ningún vehículo y el conductor pueda realizar la maniobra con seguridad, no significa que puede ejecutar la maniobra porque la ausencia de tráfico no elimina la prohibición de esta marca vial.

Los usuarios al volante deben desplazarse hasta el punto habilitado para realizar la incorporación sin poner en peligro la seguridad vial.

Los conductores deben conocer las limitaciones de la línea continua / Neomotor

Graves sanciones para los conductores

No respetar una marca vial supone una sanción económica y el incumplimiento de la señalización puede acarrear sanciones de 200 euros. Sin embargo, los conductores que sobrepasen una línea continua se enfrentan a una multa de 200 euros y pérdida de tres puntos del permiso de circulación.

Respetar las líneas continuas no solo evita sanciones económicas, sino que es fundamental para garantizar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico por no prestar atención al volante.

Antes de incorporarse a la carretera, los conductores deben comprobar si la maniobra puede poner en peligro a los usuarios y respetar todas las marcas viales y señales correspondientes.

Cuidado al salir de un parking con poca visibilidad

La advertencia de la Guardia Civil no se limitan a las marcas viales situadas en el asfalto. Los agentes recuerdan que las salidas de garajes y aparcamientos pueden encontrarse con problemas de visibilidad. "Antes de arrancar hay una comprobación que no aparece en el navegador", advierten las autoridades.

Una de las claves para evitar atropellos es extremar la precaución. Es decir, comprobar los alrededores del vehículo, mirar por los espejos retrovisores y avanzar despacio para poder reaccionar antes cualquier imprevisto, especialmente si lo haces marcha atrás. Los conductores deben prestar especial atención a niños, peatones y bicicletas.