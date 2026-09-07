Las mejores fiestas y romerías de Tenerife: calendario de septiembre, octubre y noviembre de 2026

Tenerife encara los próximos meses con un amplio calendario de fiestas tradicionales, romerías, bailes de magos, bailes de taifa y paseos romeros repartidos por diferentes municipios de la Isla. Septiembre y octubre concentran buena parte de estas celebraciones, aunque la agenda se prolongará hasta noviembre y dará paso posteriormente a algunas de las grandes citas del calendario festivo de Tenerife.

Para quienes quieran disfrutar de las tradiciones y fiestas populares de la Isla, estas son algunas de las principales citas previstas para los próximos meses.

Septiembre: romerías y tradiciones por toda la Isla

El calendario comienza en Güímar el 8 de septiembre con la Subida de la Virgen del Socorro. Cuatro días después, el 12 de septiembre, el municipio volverá a celebrar la Bajada de San Carlos.

Ese mismo día, Las Galletas, en Arona, acogerá su Baile de Magos.

El 13 de septiembre, el turno será para la Romería de Benijos, en La Orotava, una de las primeras grandes citas romeras del mes.

El 19 de septiembre se concentrarán varias celebraciones. En Arico tendrá lugar la Bajada de la Virgen de Abona; San Juan de la Rambla celebrará su romería y Fasnia hará lo propio con la Bajada de Los Roques.

El fin de semana continuará el 20 de septiembre con la Romería Barquera de El Médano, en Granadilla de Abona, mientras que en Arico tendrá lugar la Subida de la Virgen de Abona.

La agenda de septiembre se cerrará con la Romería de San Miguel, en San Miguel de Abona, el 26 de septiembre, y el Paseo Romero de Chanajiga, en Los Realejos, previsto para el 27 de septiembre.

Las citas de septiembre

8 de septiembre: Subida de la Virgen del Socorro, Güímar.

12 de septiembre: Bajada de San Carlos, Güímar.

12 de septiembre: Baile de Magos de Las Galletas, Arona.

13 de septiembre: Romería de Benijos, La Orotava.

19 de septiembre: Bajada de la Virgen de Abona, Arico.

19 de septiembre: Romería de San Juan de la Rambla, San Juan de la Rambla.

19 de septiembre: Bajada de Los Roques, Fasnia.

20 de septiembre: Romería Barquera de El Médano, Granadilla de Abona.

20 de septiembre: Subida de la Virgen de Abona, Arico.

26 de septiembre: Romería de San Miguel, San Miguel de Abona.

27 de septiembre: Paseo Romero de Chanajiga, Los Realejos.

Octubre, el mes con más romerías

Octubre será uno de los meses más intensos para quienes quieran disfrutar de las fiestas tradicionales de Tenerife. La agenda arrancará el 2 de octubre con la Romería de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. Ese mismo día también se celebrará el Baile de Taifa de El Socorro, en Tegueste, y el Baile de Magos de Geneto, en La Laguna.

El 3 de octubre, La Laguna acogerá la Romería de Valle Tabares, mientras que el día 4 llegará la Romería de Geneto.

La actividad continuará el segundo fin de semana del mes. El 9 de octubre, Tacoronte celebrará el Baile de Magos de Barranco Las Lajas, que tendrá su continuación al día siguiente, 10 de octubre, con el Paseo Romero de Barranco Las Lajas.

Ese mismo 10 de octubre habrá además un Baile de Magos de Las Zocas, en San Miguel de Abona, y un Baile de Taifas de Barrio Nuevo, en La Laguna.

El 18 de octubre volverán las romerías con las celebraciones de Adeje y La Vega, en Icod de los Vinos.

El mes concluirá con el Baile de Taifa de Araya, en Candelaria, previsto para el 23 de octubre.

Las citas de octubre

2 de octubre: Romería de El Toscal, Santa Cruz de Tenerife.

2 de octubre: Baile de Taifa de El Socorro, Tegueste.

2 de octubre: Baile de Magos de Geneto, La Laguna.

3 de octubre: Romería de Valle Tabares, La Laguna.

4 de octubre: Romería de Geneto, La Laguna.

9 de octubre: Baile de Magos de Barranco Las Lajas, Tacoronte.

10 de octubre: Paseo Romero de Barranco Las Lajas, Tacoronte.

10 de octubre: Baile de Magos de Las Zocas, San Miguel de Abona.

10 de octubre: Baile de Taifas de Barrio Nuevo, La Laguna.

18 de octubre: Romería de Adeje, Adeje.

18 de octubre: Romería de La Vega, Icod de los Vinos.

23 de octubre: Baile de Taifa de Araya, Candelaria.

Noviembre mantiene las tradiciones

La programación festiva continuará en noviembre con varias citas. Igueste de Candelaria celebrará su Baile de Magos el 6 de noviembre, mientras que el día 7 será el turno del Baile de Magos de San Diego, en La Laguna.

El 15 de noviembre, Güímar acogerá el Paseo Romero de Lomo de Montijo, una de las últimas citas tradicionales incluidas en este calendario.

Además, el norte de Tenerife tendrá una cita destacada a finales de mes con las fiestas de San Andrés, previstas para los días 29 y 30 de noviembre.

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