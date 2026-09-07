Llamamiento a la movilidad sostenible: aconsejan el uso del transporte público y rutas compartidas durante la vuelta al cole en Tenerife

La vuelta al cole en Tenerife marca un punto crítico de intensidad en el tráfico insular, especialmente en los accesos a los grandes núcleos urbanos como Santa Cruz, San Cristóbal de La Laguna y las zonas de mayor concentración escolar en el Norte y Sur. La reactivación de miles de desplazamientos privados a primera hora exige seguir una serie de pautas operativas y de seguridad para minimizar el impacto de las retenciones habituales en la TF-5 y la TF-1.

Para garantizar un trayecto seguro y reducir el estrés al volante durante las horas de mayor saturación, las autoridades de tráfico insisten en extremar las siguientes precauciones:

Seguridad Vial y Convivencia en el Entorno Escolar

Sistemas de Retención Infantil (SRI): Los menores con una altura igual o inferior a 135 cm deben viajar obligatoriamente en los asientos traseros con una silla homologada y adaptada a su peso y talla.

Los menores con una altura igual o inferior a 135 cm deben viajar obligatoriamente en los asientos traseros con una silla homologada y adaptada a su peso y talla. Prohibida la doble fila: Parar en doble fila enfrente de los colegios genera embotellamientos peligrosos y reduce drásticamente la visibilidad de los peatones. Utiliza las zonas habilitadas (Kiss & Go) o aparca en estacionamientos cercanos para acompañar al menor a pie.

Parar en doble fila enfrente de los colegios genera embotellamientos peligrosos y reduce drásticamente la visibilidad de los peatones. Utiliza las zonas habilitadas (Kiss & Go) o aparca en estacionamientos cercanos para acompañar al menor a pie. Descenso seguro: Los escolares deben bajar del vehículo siempre por el lado de la acera para evitar atropellos en la vía.

Los escolares deben bajar del vehículo siempre por el lado de la acera para evitar atropellos en la vía. Evita esperas con motor encendido: Apaga el vehículo mientras esperas la salida para reducir la emisión de gases contaminantes en las inmediaciones del centro escolar.

Consejos para mitigar las retenciones en la red insular

El Cabildo insular y los servicios de tráfico recuerdan la importancia de cambiar hábitos de movilidad para aliviar el colapso recurrente de la TF-5 y los accesos metropolitanos:

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