Llamamiento a la movilidad sostenible: aconsejan el uso del transporte público y rutas compartidas durante la vuelta al cole en Tenerife
La reactivación de la rutina académica vuelve a tensionar la red viaria insular, exigiendo máxima planificación y prudencia al volante a las familias tinerfeñas
La vuelta al cole en Tenerife marca un punto crítico de intensidad en el tráfico insular, especialmente en los accesos a los grandes núcleos urbanos como Santa Cruz, San Cristóbal de La Laguna y las zonas de mayor concentración escolar en el Norte y Sur. La reactivación de miles de desplazamientos privados a primera hora exige seguir una serie de pautas operativas y de seguridad para minimizar el impacto de las retenciones habituales en la TF-5 y la TF-1.
Para garantizar un trayecto seguro y reducir el estrés al volante durante las horas de mayor saturación, las autoridades de tráfico insisten en extremar las siguientes precauciones:
Seguridad Vial y Convivencia en el Entorno Escolar
- Sistemas de Retención Infantil (SRI): Los menores con una altura igual o inferior a 135 cm deben viajar obligatoriamente en los asientos traseros con una silla homologada y adaptada a su peso y talla.
- Prohibida la doble fila: Parar en doble fila enfrente de los colegios genera embotellamientos peligrosos y reduce drásticamente la visibilidad de los peatones. Utiliza las zonas habilitadas (Kiss & Go) o aparca en estacionamientos cercanos para acompañar al menor a pie.
- Descenso seguro: Los escolares deben bajar del vehículo siempre por el lado de la acera para evitar atropellos en la vía.
- Evita esperas con motor encendido: Apaga el vehículo mientras esperas la salida para reducir la emisión de gases contaminantes en las inmediaciones del centro escolar.
Consejos para mitigar las retenciones en la red insular
El Cabildo insular y los servicios de tráfico recuerdan la importancia de cambiar hábitos de movilidad para aliviar el colapso recurrente de la TF-5 y los accesos metropolitanos:
- Anticipación de horarios: Salir con 15 a 20 minutos de margen permite absorber imprevistos sin recurrir al exceso de velocidad.
- Coche compartido (Carpooling): Coordinarse con otras familias del mismo centro escolar para turnarse en el traslado de los alumnos reduce drásticamente el volumen de turismos en circulación.
- Fomento del transporte escolar y público: Hacer uso del autobús del colegio o de las líneas de Titsa y la red de Tranvía libera de presión los cuellos de botella viales.
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