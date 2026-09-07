La lección de vida de una madre de Tenerife que buscó algo más que medicación para salvar a su hijo: "Para mí es un milagro"

La tinerfeña Nieves Herrera vio como a su hijo de 16 años le diagnosticaban un trastorno de salud mental en plena adolescencia. "Me dijeron que en Psiquiatría no hay altas, que a ningún paciente se le puede dar el alta, yo no lo entendía", recuerda. A ese primer jarro de agua fría le siguieron tres ingresos "horribles" y muchas preguntas sin respuesta. "Mi gran preocupación era qué iba a pasar y a dónde podíamos ir, pero el especialista solo nos dio una respuesta: tomar tratamiento de por vida", relata. Esa medicación tenía importantes efectos secundarios, entre ellos, le estaba provocando principios de párkinson, por lo que no quisieron limitarse a esa única solución. Emprendieron entonces una lucha incansable que una década después ha dado sus frutos: "Él trabaja, lleva una vida totalmente normal y yo, como voluntaria en la entidad AFES, apoyo a otras familias que están pasando por lo mismo".

Esa inconformidad hizo que comenzara a buscar otros apoyos fuera de los hospitales. Por ese entonces, señala, apenas se hablaba de que existían entidades como AFES. Ella, junto al resto de la familia, llegó a la asociación "dando palos de ciego". Su hijo, como paciente, no era el único que estaba sufriendo; sus padres también necesitaban ayuda para entender todo lo que estaba ocurriendo. "En espacios como estos es donde todas las preguntas son respondidas, es como una especie de oasis en medio de un desierto inmenso", añade.

Por fortuna, reconoce, fueron una de esas familias que no se resignó a una única consulta cada tres meses. "Nos decían que una vez debuta el problema no hay marcha atrás, pero nosotros siempre trabajamos con la idea de que esto lo íbamos a poder encauzar, que íbamos a transformarlo en un aprendizaje", subraya. Parte de culpa también la tiene su hijo. Como cualquier adolescente, tenía esa rebeldía, esa inquietud, que le impedía quedarse callado. "En su momento me enfadaba cuando se comportaba así, pero ahora me he dado cuenta de que gracias a eso está donde está hoy en día", destaca la progenitora.

Ir más allá de la medicación

A su parecer, una enfermedad de salud mental no solo puede tratarse desde la medicación, sino que también deben atenderse otros aspectos como el desarrollo personal. "El médico lo conoció después del problema de salud mental, pero nosotros como padres sabíamos cuáles eran sus habilidades y sus capacidades", detalla. Por ello, buscaron atención psicológica y otras actividades para que trabajara aspectos como la concentración o la memoria, dos capacidades que se ven afectadas por la medicación.

Según sostiene, el primer psiquiatra que les atendió les decía que estaban viviendo en un mundo utópico, es decir, que no querían reconocer la realidad y que su hijo realmente estaba muy mal. "Lo que no queríamos era quedarnos con esa idea tan pesimista, al menos teníamos que intentar tocar otras puertas", aclara.

Una mejor versión

Por el camino le invadieron las dudas, el cansancio, la culpa y la negatividad, pero aún así –afirma– las ganas de lograr cierta estabilidad siempre fueron superiores. "Para mí, mi hijo es un milagro; lo perdimos con el problema de salud mental o, al menos, así lo vivimos nosotros, pero con su lucha, con nuestro apoyo y con la ayuda de grandes profesionales ha conseguido ser una mejor versión, renovada", celebra.

Por este motivo, la tinerfeña ha aprendido incluso a agradecer "todos esos momentos horrorosos" que la vida les puso en el camino: "Fue un aprendizaje horrible, ojalá ninguna familia tuviera que volver a pasar por algo así porque es muy duro".

Las carencias del sistema

A su juicio, la falta de información es lo que hace que sea tan difícil porque las familias tienen que afrontar la enfermedad en solitario. "En una consulta anual o trimestral con un especialista solo puedes hablar de aspectos puramente médicos, ni siquiera da tiempo a contar cómo te sientes", denuncia. Si llegaban a preguntarles qué tal lo llevan aprovechaban para desahogarse, pero la respuesta –asegura– siempre era la misma: paciencia.

En su caso, tras un brote psicótico llegó el primer ingreso. A esa primera hospitalización le siguieron dos más. "Cada vez que volvía pensaba mucho en si eso sería todo lo que nos esperaba el resto de nuestras vidas", confiesa. Por fortuna, destaca, no fue así. En buena parte, han podido evitarlo gracias a que se han hecho dos preguntas: "Cómo podemos ayudarlo y cómo podemos hablar con él para que la comunicación sea efectiva, para que no sea una guerra".

Humanizar la atención

La tinerfeña confía en que, con el paso de los años, la atención a estos pacientes sea cada vez más humana y no se limite únicamente a un tratamiento médico. "Mi hijo llegó a estar días amarrado en una camilla, entiendo que los profesionales estén desbordados, pero no podemos olvidarnos de que también son personas", reitera.

Para que ninguna otra familia pase ese calvario, Herrera ha querido aportar su granito de arena. Antes acudía a AFES para participar en las terapias grupales e individuales. Ahora, "para devolver toda la ayuda que ha recibido", acude como voluntaria para dinamizar los grupos de ayuda mutua. "Es un rol muy bonito, con frecuencia me pregunto qué sigue aportando la entidad y siempre encuentro respuestas, por eso continúo", explica.