Impulso al parque público de viviendas en el sur de Tenerife: Canarias licita la construcción de 59 viviendas protegidas en Arona

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, mediante el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) liderado por Pino de León, ha iniciado oficialmente el expediente de contratación para edificar 59 viviendas protegidas de promoción pública y sus correspondientes 59 plazas de garaje en el municipio de Arona. El proyecto se localizará en la parcela Marazul, en la calle Astrón, y cuenta con un presupuesto asignado de 16.002.609,63 euros.

Esta actuación forma parte de un paquete estratégico dividido en tres lotes para el Sur de Tenerife, que contempla la ejecución global de 134 viviendas protegidas repartidas entre los municipios de Arona, Guía de Isora y Adeje. El conjunto de las licitaciones suma un valor estimado de 29.847.469,87 euros (sin IGIC), cofinanciados a través del Programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation EU dedicados al alquiler social energéticamente eficiente.

Estado de la vivienda pública en la isla de Tenerife

La actuación impulsada en Arona se enmarca en la estrategia autonómica para paliar la emergencia habitacional en Tenerife, donde actualmente se contabilizan 1.137 viviendas protegidas en diferentes etapas de tramitación y ejecución:

Distribución del parque público en desarrollo

En fase de planificación: 496 viviendas.

496 viviendas. Actualmente en construcción: 620 viviendas.

620 viviendas. Obras finalizadas: 21 viviendas.

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Desde el ICAVI remarcan que el objetivo prioritario del Ejecutivo canario es continuar incorporando nuevas parcelas en diversos municipios de la Isla para incrementar la oferta de vivienda en régimen de alquiler asequible y dar respuesta a la demanda de la población insular.