El Hospital La Candelaria realiza unas 95.000 sesiones de fisioterapia al año para recuperar la movilidad de sus pacientes

El Servicio de Fisioterapia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, realiza alrededor de 95.000 sesiones de tratamiento cada año para ayudar a los pacientes a recuperar o mantener la movilidad, la capacidad funcional y su autonomía.

El complejo hospitalario cuenta con 64 fisioterapeutas, integrados en equipos multidisciplinares y distribuidos en doce unidades y áreas de atención especializada. Su trabajo abarca tanto la atención hospitalaria como ambulatoria y domiciliaria, atendiendo a pacientes adultos y pediátricos con diferentes necesidades de rehabilitación funcional.

La mayor parte de los pacientes tratados en el centro presenta problemas traumatológicos. En concreto, el 80% ha sufrido algún tipo de lesión traumatológica, mientras que el 20% restante corresponde a personas que requieren tratamiento por lesiones neurológicas.

Entre los pacientes atendidos se encuentran personas que han sufrido un ictus, lesiones traumatológicas o una amputación, además de menores que necesitan fisioterapia especializada.

Doce áreas de atención especializada

La actividad de los fisioterapeutas de La Candelaria se desarrolla en ámbitos como la Neuro-Rehabilitación, la fisioterapia de patología locomotora, el suelo pélvico, el tratamiento del linfedema, la Atención Temprana, la Fisioterapia Pediátrica y la atención al paciente amputado, entre otras áreas.

Esta diversidad refleja el papel de la fisioterapia tanto en la recuperación de lesiones y enfermedades como en la prevención de las complicaciones derivadas de la inmovilidad y la pérdida de capacidad funcional.

El tratamiento comienza con una valoración individualizada para identificar las capacidades y limitaciones de cada paciente y establecer los objetivos de la intervención. A partir de esta evaluación, los profesionales pueden recurrir a diferentes técnicas y herramientas, como la electroterapia, técnicas manuales, pruebas para valorar la fuerza muscular y la amplitud articular o evaluaciones de la capacidad funcional cardiorrespiratoria.

En el caso de los pacientes traumatológicos, el objetivo es recuperar movilidad y fuerza después de lesiones o intervenciones quirúrgicas, además de reducir las consecuencias asociadas al reposo y la inactividad.

En las personas con lesiones neurológicas, el tratamiento se centra en aspectos como el control motor, el equilibrio, las transferencias y la marcha, buscando que el paciente alcance el mayor grado de autonomía posible.

El papel de la fisioterapia tras un ictus

Uno de los ámbitos en los que la fisioterapia desempeña un papel especialmente relevante es la rehabilitación de las personas que han sufrido un ictus. El déficit motor constituye una de las consecuencias más frecuentes durante las primeras fases y puede afectar aproximadamente al 80% de los pacientes inicialmente, aunque su intensidad y evolución dependen de factores como la gravedad y la localización del ictus.

En estos casos, los fisioterapeutas trabajan mediante intervenciones individualizadas dirigidas a favorecer la recuperación de las funciones afectadas, prevenir complicaciones derivadas de la inmovilidad y mejorar la independencia del paciente.

La fisioterapia también tiene un papel específico en la población infantil, donde busca favorecer el desarrollo motor y la participación de los menores en su entorno, en coordinación con las familias y otros profesionales sanitarios.

El ejercicio terapéutico como parte de la recuperación

El ejercicio terapéutico es una de las herramientas presentes en numerosos procesos de rehabilitación. Su prescripción individualizada permite trabajar las capacidades físicas y funcionales y fomentar la participación activa del paciente en su propia recuperación.

Los fisioterapeutas también proporcionan a los pacientes y sus familias pautas de movilidad, ejercicio y autocuidado adaptadas a cada situación. De esta forma, el tratamiento no se limita a las sesiones realizadas en el hospital, sino que busca facilitar la continuidad de los cuidados en el domicilio.

Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria pone en valor la labor de estos profesionales y su contribución a la recuperación y mantenimiento de la capacidad funcional, así como a la prevención de complicaciones y a la mejora de la autonomía y la calidad de vida de los pacientes.