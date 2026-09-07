Giro en la astrofísica moderna: el IAC descubre que la galaxia Messier 74 duplicó su tamaño tras un estirón "explosivo"

Un estudio de escala internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha puesto en entredicho las teorías clásicas que sostenían que las galaxias evolucionan y aumentan de tamaño de forma pausada, uniforme y constante a lo largo de miles de millones de años. La investigación, hecha pública este lunes, 7 de septiembre de 2026, revela que la galaxia espiral Messier 74 (M74) —una de las más observadas y fotografiadas del firmamento— esconde en sus confines un gigantesco disco de estrellas jóvenes que ha duplicado su radio hasta alcanzar los 100.000 años luz en menos de mil millones de años, un tiempo récord en términos astronómicos.

El descubrimiento ha sido posible gracias al rendimiento del nuevo Transient Survey Telescope (TST), un telescopio robótico de un metro de diámetro instalado en el Observatorio del Teide y operado por la entidad canaria LightBridges. Pese a su modesta apertura, la combinación de una cámara de gran campo con un tratamiento informático especializado ha permitido obtener observaciones diez veces más profundas que las registradas en grandes catálogos históricos como el Sloan Digital Sky Survey (SDSS).

Imagen de la galaxia M74 captada por TST / IAC

Un disco azul tenue de 640 millones de años

Las imágenes tradicionales mostradas durante décadas delimitaban el disco de estrellas de M74 en un radio de unos 45.000 años luz desde el centro, un tamaño muy similar al de la Vía Láctea. Sin embargo, las técnicas de reducción de datos orientadas a preservar regiones de muy bajo brillo superficial sacaron a la luz una realidad completamente distinta.

Envolviendo la estructura conocida ha emergido un disco extremadamente tenue, de un característico color azul intenso, compuesto por astros con una edad media de tan solo 640 millones de años (una fracción minúscula dentro de la vida útil de la galaxia). "Hemos encontrado que M74 tiene un disco exterior extremadamente tenue y azul que nadie había visto antes. Lo sorprendente es su rapidez: en menos de mil millones de años ha surgido un nuevo disco que extiende la galaxia hasta rozar los 100.000 años luz de su centro", afirma Ignacio Ruiz, investigador del IAC y primer autor del estudio.

El "culpable": un paso cercano ('flyby') con la galaxia UGC 1176

Para explicar la activación repentina de este nacimiento masivo de estrellas, el equipo del IAC apunta a un episodio violento acaecido en el pasado reciente del sistema: un encuentro cercano con la galaxia vecina UGC 1176, ubicada actualmente a unos 400.000 años luz.

Fases de la digestión galáctica de M74

Desestabilización del gas frío: El paso o flyby de UGC 1176 hace aproximadamente mil millones de años sacudió la amplia reserva de gas de hidrógeno neutro que rodeaba a M74.

El paso o flyby de UGC 1176 hace aproximadamente mil millones de años sacudió la amplia reserva de gas de hidrógeno neutro que rodeaba a M74. Gatillo de formación estelar: La perturbación gravitatoria comprimió el gas disperso, desencadenando una rápida condensación que dio origen al nuevo disco azul.

La perturbación gravitatoria comprimió el gas disperso, desencadenando una rápida condensación que dio origen al nuevo disco azul. Asimetrías explicadas: La dinámica del encuentro justifica las complejas estructuras y anomalías que los radioastrónomos llevaban décadas detectando en las capas externas de hidrógeno de M74.

Cambio de paradigma en los modelos cosmológicos

Este hallazgo no solo redefine la anatomía de Messier 74, sino que abre la puerta a revisar la historia del universo cercano. Según matiza el coautor e investigador del IAC Ignacio Trujillo, los estirones explosivos o repentinos podrían ser una fase habitual que ha pasado desapercibida hasta la fecha por la falta de observaciones con la sensibilidad adecuada.

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Asimismo, Miquel Serra-Ricart, coautor del trabajo y responsable técnico de las observaciones, destaca el éxito del instrumental canario, demostrando que telescopios de pequeño tamaño como el TST pueden competir con observatorios de gran calibre. Los científicos auguran que la búsqueda de estas "estructuras fantasma" se multiplicará en los próximos años con la llegada de proyectos de gran mapa astronómico como el Telescopio Vera Rubin en Chile.