Conflicto por el servicio de limpieza en Arona: el Ayuntamiento niega la paralización del expediente sancionador

El Ayuntamiento de Arona ha desmentido tajantemente las acusaciones vertidas por el grupo municipal del PSOE, negando que se hayan retirado o frenado las sanciones previstas contra la UTE Limpieza Arona, empresa concesionaria de la limpieza y desinfección de colegios, centros culturales y dependencias públicas del municipio.

Desde el Gobierno local aclaran que el expediente sancionador continúa su cauce legal regulatorio. Tras la propuesta técnica de imponer dos penalidades por un valor global de 100.002 euros emitida en abril de 2026, la empresa ha presentado las correspondientes alegaciones, por lo que el procedimiento se encuentra actualmente en fase de valoración jurídica para determinar las responsabilidades definitivas.

Cruce de posturas entre el Gobierno local y la oposición

El desmentido municipal responde a las críticas del portavoz socialista, José Julián Mena, quien acusó a la alcaldesa Fátima Lemes de paralizar durante más de cuatro meses la resolución del expediente, advirtiendo de la falta de cobertura en las bajas laborales de las limpiadoras a las puertas del inicio de las clases.

Argumentos del expediente en curso

Posición del Consistorio: El Ayuntamiento recalca que "en ningún caso se ha perdonado ni retirado ninguna penalidad". Asimismo, el área de Medio Ambiente ha intensificado los controles e inspecciones directas en los centros educativos e instalaciones para verificar que la adjudicataria cumple con las exigencias del contrato, valorado en más de diez millones de euros.

El Ayuntamiento recalca que "en ningún caso se ha perdonado ni retirado ninguna penalidad". Asimismo, el área de Medio Ambiente ha intensificado los controles e inspecciones directas en los centros educativos e instalaciones para verificar que la adjudicataria cumple con las exigencias del contrato, valorado en más de diez millones de euros. Denuncia del PSOE: La oposición sostiene que la fiscalización técnica confirmó dos infracciones muy graves —relacionadas con la falta de implantación del control de presencia del personal y el incumplimiento en la flota de vehículos comprometida— y reprocha al equipo de gobierno la demora en la ejecución de las multas.

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El Gobierno municipal ha asegurado que exigirá las responsabilidades administrativas y económicas que correspondan de manera estricta una vez concluya el periodo de tramitación y análisis de las alegaciones.