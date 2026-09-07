Confirmado por la Guardia Civil: así deben actuar los tinerfeños si unos ladrones entran en casa mientras están dentro

Los robos en viviendas son más habituales cuando los propietarios no se encuentra en el hogar, aunque en ocasiones los ladrones actúan aunque las víctimas se encuentren en la vivienda. La Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones sobre cómo actuar si se produce un robo con los miembros dentro del hogar. "¿Sabes cómo actuar? Lo primero es tu seguridad y la de tu familia", avisan.

Avisa

La primera recomendación de la Guardia Civil es alertar a las personas que se encuentren en el interior de la vivienda. "Grita para avisar a todos los familiares en casa y que los vecinos se alerten", explican.

Al mismo tiempo, hay que llamar inmediatamente al 062, el teléfono de la Guardia Civil, para comunicar el robo que se está produciendo. Una vez realizado el aviso, lo más recomendable es "buscar refugio en un cuarto seguro", o salir de domicilio y pedir ayuda a los vecinos siempre que sea posible y seguro.

Cualquier detalle puede ser clave

Si las circunstancias lo permiten, los agentes aconsejan intentar recordar las características de las personas que han entrado en la vivienda. Puede resultar útil la ropa que llevan, sus rasgos físicos, tatuajes, acentos o cualquier característica llamativa. "Graba lo que puedas siempre desde la zona segura", recomiendan.

Una vez que los ladrones hayan abandonado la vivienda, otra de las claves es no tocar ni limpiar los lugares por los que hayan podido pasar. Dejar la vivienda tal y como quedo para que las autoridades pueden examinarla y encontrar pruebas para identificar a los ladrones.

"Huellas invisibles para ti o manchas inapreciables pueden ser las evidencias clave para detener a los ladrones", explica la Guardia Civil.

Ante una situación de este tipo la prioridad debe ser proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran en la vivienda. El objetivo no es enfrentarse a los delincuentes, sino ponerse a salvo y facilitar posteriormente el trabajo a las autoridades. "Es una experiencia muy amarga que nos puede pasar a todos, y hay que tener muy claras estas premisas para cuando ocurra", concluye la Guardia Civil.