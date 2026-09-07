Canarias volverá al cole entre calima y calor: así estará el tiempo en el inicio del curso
La Aemet activa avisos amarillos por riesgo de altas temperaturas y no descarta lluvias para terminar la semana
Faltan apenas unos días para que Canarias arranque un nuevo curso escolar. Las clases arrancan en las Islas a partir del próximo miércoles, cuando está prevista la vuelta al cole en Educación Infantil y Primaria, dejando para un día más tarde el regreso a las aulas de los estudiantes de Educación Secundaria.
Los docentes ya preparan sus horarios y las familias ultiman los detalles de material escolar, uniforme y libros de texto para esta vuelta al cole, a la que solo le quedaba una incógnita: ¿Cómo estará el tiempo?
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha desvelado esta duda, toda vez que los modelos de previsión se vuelven algo más certeros al acercarse la fecha. Así, el regreso a las aulas estará marcado en las Islas por calor y calima.
Temperaturas
Según la previsión de la Aemet, si bien las temperaturas podrán experimentar un ligero descenso el miércoles 9 de septiembre, se podrán alcanzar o superar los 36 ºC en Gran Canaria y Fuerteventura y los 34ºC en el resto del Archipiélago, especialmente en las vertientes sur.
El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, además ha apuntado que el calor estará acompañado de polvo en suspensión, que se concentrará en medianías y cumbres y será más intensa las orientadas al sur y al este.
Ya para el jueves, Del Campo augura un descenso del calor en Canarias, si bien podrían alcanzarse los 34ºC en diversas zonas de costa. En las zonas altas se notará aún más la caída de los termómetros y en ambos casos seguirá el polvo en suspensión, aunque comenzará a retirarse a última hora de la tarde.
Todo ello estará acompañado de viento fuerte en casi todas las Islas, que podrá ser localmente con rachas muy fuertes en las islas más montañosas, así como de cielos en general nubosos.
¿Lluvia para terminar la semana?
El viernes el Archipiélago experimentará un cambio en el tiempo, en parte por la llegada de un frente frío desde el Atlántico, que tendrá más incidencia en el resto del país.
Las temperaturas, según Del Campo, descenderán en Canarias y tenderán a normalizarse tras varios días de intenso calor. Con cielos nubosos en su mayoría, las Islas podrían recibir las últimas lluvias del verano, sobre todo en la provincia occidental y Gran Canaria.
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