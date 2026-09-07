Fieles de toda la isla se desplazan hasta Güímar para celebrar la Bajada de la Virgen del Socorro

Decenas de miles de personas participaron en la Bajada de la Virgen del Socorro, que comenzó a las seis de la mañana para llegar al caserío de El Socorro poco antes del mediodía. Fue el punto álgido de una celebración que volvió a evidenciar su poder de convocatoria y que puede presumir de tener banda sonora propia –el Pasodoble de El Socorro– y hasta un aroma: el de la albahaca.

Ya desde las cinco de la madrugada, un coche recorrió las calles de la ciudad con la composición del maestro Miguel Castillo, con letra de Pedro Guerra. Y es que en Güímar, además de repicar las campanas, se interpreta el Pasodoble cada 7 de septiembre para convocar a la misa de las seis.

La coincidencia, después de dos ediciones en fin de semana, hizo temer que un «lunes laborable» pasara factura, incluso con el inicio del curso universitario, pero los güimareros se volcaron. Al principio, de forma tímida, fueron entrando en la iglesia, pero al término de la misa la Virgen parecía extender su manto sobre la plaza de San Pedro entre bombillas y banderines.

Dos velocidades

La Bajada tuvo dos velocidades: el frenesí y la multitud hasta la llegada al caserío, tras casi cinco horas, para dar paso a un mediodía más recogido y en familia, con las casas abiertas para acoger al visitante o revivir anécdotas del ayer. Ya por la tarde, disfrutar de la ceremonia que recreó la aparición de la Virgen en la costa.

Multitudinaria Bajada de la Virgen del Socorro. / Andrés Gutiérrez

Cumpliendo la tradición, a la espera de que las campanas de San Pedro tocaran a tercera –momento de entrar al templo–, algunos brindaron con el primer caldo o ‘aguapata’, que alegra el alma y apacienta el estómago antes de afrontar los cuatro kilómetros y medio de trayecto.

Vecinos de Tacoronte, Los Realejos y hasta Icod de los Vinos madrugaron para poner rumbo a Güímar. Es el caso de Reme, que con sus más de setenta años llegó desde La Cruz Santa con su hijo y dos nietos. «Esta noche no hemos pegado ojo para tener todo preparado y que no se nos pegaran las sábanas». Desde Puerto de la Cruz, Mary Carmen y José, un matrimonio de cuarenta años, acudieron para hacer presente a la abuela paterna, fallecida en Navidad.

También Juan, de La Cruz Santa, miembro del grupo de teatro que cada Semana Santa recrea la Pasión, o José Tomás, de la banda de La Guancha, quien asegura que acude por ser «la más pura y antigua de cuantas se celebran», si bien los güimareros rechazan el término romería y reivindican la Bajada.

Una misa de cinco minutos

Cinco minutos después de las seis comenzó la misa que presidió el obispo, el grancanario Eloy Santiago, quien comparó la peregrinación a El Socorro con la peregrinación al cielo y animó a quienes afrontan el sufrimiento o se sienten abandonados a pedir socorro a la Virgen. Recordó el reciente viaje del papa León XIV a Tenerife e instó a «alzar la mirada», lema de la peregrinación del pontífice norteamericano, en un sermón de apenas cinco minutos. Al término cambió la casulla por una gorra y un pañuelo y se sumó como peregrino.

En el coro estaba Javier Eloy Campos, exconcejal de CC, artista y autor del cartel anunciador. Antes de las siete, la plaza de San Pedro estaba de bote en bote. El párroco, Domingo González, pidió celeridad y evitar entrevistas políticas. «La protagonista es la Virgen». Dicho y hecho, más allá de que el exalcalde Gustavo Pérez aprovechara los preparativos de los cargadores para inmortalizar el día.

A la puerta del templo, los niños de los danzarines se acercaron a rendir tributo a la Virgen, en un gesto de relevo. Mientras se entonaba el tajaraste, se sucedieron la ovación y los vítores. «¡Viva la verdadera Patrona de Canarias!», repitió una mujer. Junto a la puerta principal, la alcaldesa de Güímar, Luisi Castro, se fundió en un abrazo con Patricia Encinoso, una de las concejalas que facilitó el cambio político en el Ayuntamiento meses antes de la Bajada anterior.

De San Pedro al caserío

Desde San Pedro al caserío, como si hubiera uniforme: camisetas blancas con la Virgen del Socorro estampada, entre las que destacaban el fucsia de la banda o el verde fluorescente del consejero insular José Carlos Acha.

Entre los altos, El Calvario, con reverencia de los portadores al Cristo; La Asomada o el descanso a la entrada del camino de El Socorro, tras superar el puente de la autopista, «tupido» por una tela marrón.

La Virgen del Socorro, a la llegada a su ermita en el caserío. / Andrés Gutiérrez

Las parrandas se alternaban con altavoces, de las canciones populares a temas top de Spotify, como el mismísimo Quevedo cantando a La Graciosa. Entre los peregrinos, Felipe y su triciclo, con el que todos tenían que ver rumbo al caserío, que estaba de bote en bote, con hojas de palmeras y dátiles adornando las paredes de la ermita y el acceso ordenado: entrada por la izquierda y salida por la derecha, cuando la Agrupación Folclórica Virgen de la Peña amenizaba la misa.

Frente a la sacristía, los integrantes de Los Cañoneros de Antaño, llegados desde Tamaimo, hacían las delicias. «Pero, maestro, no me apunte ahí, que nosotros vinimos de peregrinos y somos uno más del grupo aquí». También se identificaba en otra calle el inconfundible color de la música de la desaparecida orquesta Los Bajip, de La Gomera, gracias a su vocalista, Teresita, acompañada al saxo sobre música y coros enlatados.

El Socorro saboreó y exhibió la tradición en sus casas y calles. Este martes llegará la Subida y, con ella, los tradicionales pares y nones. Otra jornada para devolver la imagen a San Pedro y cerrar, un año más, el ciclo de una devoción que en Güímar no se explica: se vive.