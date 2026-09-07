¡Viva la Virgen del Socorro!: "Nuestra Señora" peregrina hacia su caserío en la costa de Güímar

Miles de personas acompañan a la Virgen del Socorro en su bajada desde la iglesia de San Pedro hasta el caserío de El Socorro, en Güímar. Cuatro kilómetros y medio de distancia que se prevé que los fieles recorran en poco más de cuatro horas.

Poco antes del mediodía se prevé la llegada de «Nuestra Señora», como se canta en el pasodoble compuesto en 1909 por Miguel Castillo (1876-1929) y al que puso letra en 1970 Pedro Guerra (1937-1991), padre del conocido cantante y quien, a la postre, fuera presidente del Parlamento de Canarias.

Un pueblo en pie desde la madrugada

Los güimareros viven con especial intensidad este día desde primera hora de la madrugada. Horas antes de las seis de la mañana, cuando comenzó la misa que presidió el obispo, un coche recorría las calles del pueblo con la banda sonora que acompañaría la jornada y que forma parte de la vida de los oriundos de la ciudad: el Pasodoble del Socorro. Es el particular Día de Reyes que se vive en Güímar.

Notable diferencia entre la feligresía que llegaba poco a poco al templo de San Pedro antes de las cinco y media de la mañana y la que comenzó el peregrinar a las siete, con el tiempo justo para aprovechar para acercarse a la talla y descubrir que la Virgen luce un manto brocado, con flores de diferentes colores y realizadas en hilo de seda y encaje de hojillo dorado, que fue realizado en 1964 y donado por la familia González García.

Durante la misa, presidida por segundo año –tantos como lleva al frente de la Diócesis–, el obispo de Tenerife, el grancanario Eloy Santiago, estableció un paralelismo entre peregrinar al caserío de El Socorro e ir al cielo. En una homilía tan corta como intensa, el prelado tuvo palabras de aliento para cuantos se sienten abandonados o sin trabajo, a los que invitó a pedir socorro a la Virgen. También hizo mención al papa León XIV, al invitar a levantar la mirada –lema de su reciente viaje a Tenerife dentro de la visita a España–, y rescató uno de los mensajes más recordados del anterior pontífice, el argentino Francisco: «En la Iglesia todos tenemos cabida».

Junto a las autoridades en primera fila del templo –la alcaldesa de Güímar, Luisi Castro; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; su número dos, Lope Afonso, y la diputada nacional Cristina Valido–, cientos de fieles desbordaron el templo, mientras en el coro participaba el exconcejal de CC y autor del cartel anunciador de esta edición, el artista güimarero y amante de las tradiciones Javier Eloy Campos. Como una romera más, la consejera del Medio Natural de Tenerife, Blanca Pérez, con su rama de albahaca trenzada en su oreja derecha.

Entre los más madrugadores para llegar a la misa, Reme, de Los Realejos, que suma ya diez bajadas de El Socorro, y también peregrinos del grupo de teatro que representa cada edición la Pasión en La Cruz Santa, otros de Icod el Alto o de Tacoronte...

Los primeros, para hacer tiempo, tuvieron la oportunidad de disfrutar del tradicional caldo o ‘aguapata’ que sirven las madres antes de poner rumbo al caserío de El Socorro.

También entre los presbíteros que concelebraron con el obispo, el vicario de Santa Cruz de Tenerife, Juan Manuel Yanes, quien reivindicó su presencia como hijo de El Escobonal.

De la misma forma que la Bajada de El Socorro tiene una banda sonora propia, el Pasodoble, también disfruta de un aroma propio: el de la albahaca, como la que repartía la propia regidora municipal de cuanta llevaba en su talega.

Un pequeño en el inicio de la peregrinación a El Socorro / Andrés Gutiérrez

La Virgen sale al encuentro del pueblo

Cincuenta minutos tardó la misa y tres minutos después de las siete de la mañana hacía su aparición la Virgen del Socorro en el pórtico de la plaza de San Pedro, después de que los pequeños de la danza fueran a su encuentro, en un gesto que evidencia el relevo generacional.

Con la Luna en cuarto menguante, la imagen desde el interior del templo hacia la plaza era espectacular, pues el manto de la Virgen parecía extenderse entre los miles de feligreses, uniformados con camisetas blancas en las que llevaban estampada la imagen, bajo los collares de luces y banderines.

Los portadores de la Virgen tardaron solo diez minutos en protagonizar la salida, el encuentro de la talla con el pueblo, después incluso de que el párroco de San Pedro, Domingo González, recordara que «la protagonista es la Virgen», así que pidió evitar «las entrevistas partidistas» para facilitar la salida del templo.

A las puertas, la alcaldesa y Patricia Encinoso se fundieron en un abrazo de agradecimiento, como hace poco más de un año, cuando la moción de censura desplazó a Gustavo Pérez, quien, ahora en el Gobierno de Canarias, aprovechó la salida de la imagen para sacarse una foto de familia con los suyos.

La Virgen del Socorro llegó en menos de media hora a las Cuatro Esquinas y pareció entonces iluminarse el día, antes de poner rumbo a El Calvario, La Asomada y, por último, el caserío.

Rumbo a El Socorro

Se hizo sonar más el Pasodoble de El Socorro. Antes de la bajada se incorporaba la Parranda El Requinto, con acordeón. Juan, Lucas, Marisa... repartían sus manos entre guitarras y timples para animar unas isas.

Se vio ya de calle al obispo entre la multitud, que no pasó inadvertido a una parte de los peregrinos, que incluso le gritaron unos vivas.

Se prolongaba la bajada rumbo a El Socorro, entre animadas conversaciones y altos en las casas de toda la vida que cumplen con la tradición de acoger al visitante. Algunos se vivieron arriba con más vivas: «¡Viva la verdadera Patrona de Canarias!», mientras en esos corros en los que se peregrina al caserío se saca pecho porque la bajada está de bote en bote y... «eso que hoy es lunes, y se trabaja».

Un alto en el camino

Entre los altos tradicionales de la Virgen del Socorro en su camino al caserío, El Calvario, donde los cargadores cumplimentaron la correspondiente reverencia, o la llegada a La Asomada, poco antes de las nueve y media.

A los pies de la montaña del Socorro, donde ya un río de gente adelantaba el paso de la Virgen, Juan Carlos, de Protección Civil, sacaba cuentas para asegurar que llegaría más tarde porque se había retrasado la salida para sortear el calor. Tal vez más un deseo que una realidad porque, como canta Julio Iglesias, la vida sigue igual.

Sí sorprende no solo la cantidad de bebés en carritos, sino también el gentío que se movilizó, máxime sin ser festivo. A la entrada del sendero rumbo al caserío, La Burbujita, un autobar donde tomar un refrigerio. Y es que en este descanso se puede hasta adquirir un número de la ONCE en un puesto o hacerse con un pañuelo con la imagen de la Virgen, si es que todavía no se había completado el uniforme de El Socorro.

La marcha continuaba a tres velocidades: la Virgen por debajo de La Asomada; un río de gente por el puente que cruza la autopista, y el caserío casi desbordado... Y aún no había llegado «Nuestra Señora», como canta el pasodoble.

Entre los peregrinos, Mariano Pérez, el alcalde de El Sauzal, a ritmo de Basilio Labrador rumbo al caserío.