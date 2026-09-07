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La Aemet advierte: aviso amarillo por temperaturas de hasta 34 grados en Tenerife este lunes

La isla también espera calima y cielos poco nubosos

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo.

Windy / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este lunes el aviso amarillo por temperaturas máximas en Tenerife entre las 12:00 y las 20:00 horas.

La medida afectará a las zonas este, sur y oeste de la isla, con temperaturas máximas de 34 grados. Una situación similar vivirán en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Sin embargo, la que tendrá una jornada aún más calurosa será Gran Canaria, que estará en aviso naranja, con máximas de 37 grados, que afectarán, principalmente, a las medianías, aunque se podrán alcanzar localmente los 39 grados. Y las noches no parece que vayan a dar una tregua, puesto que las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 26.

Avisos de la Aemet para este lunes.

Avisos de la Aemet para este lunes. / Aemet

Lo que parece que mejorará durante la jornada será el oleaje, puesto que la Aemet finalizará sus avisos amarillos por este motivo durante la madrugada.

Previsión para Tenerife

En Tenerife, la predicción indica que estará poco nuboso con intervalos de evolución en el interior por la tarde y con intervalos de nubes bajas en el norte.

Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Alisio con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste, extremo noroeste y en la fachada sur del macizo de Anaga; en medianías y cumbres el viento será de componente este a sureste, más intenso durante la primera mitad del día.

Tiempo en Canarias

Por su parte, en cuanto al conjunto del archipiélago, la previsión de la Aemet indica que estará poco nuboso en general con intervalos de nubes bajas en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, y en el norte del resto de islas.

Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las islas más orientales y en medianías y cumbres.

Noticias relacionadas y más

Viento del noreste con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste, rolando a componente este - sureste en medianías y cumbres.

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