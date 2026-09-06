Televisión Canaria retransmite la Bajada de la Virgen del Socorro, en Güímar

Televisión Canaria retransmitirá la tradicional Bajada de la Virgen del Socorro, en el municipio tinerfeño de Güímar, a partir de las 9:45 horas de este lunes 7 de septiembre. La peregrinación, que reúne a miles de fieles, podrá ser seguida por la señal de TDT de Televisión Canaria,la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube de Televisión Canaria. Para facilitar esta retransmisión, el Buenos Días Canarias reducirá su duración.

Durante casi tres horas los equipos del canal autonómico trasladarán hasta los hogares de Canarias esta fiesta. Se estima que la imagen de la Virgen del Socorro, que partirá desde la iglesia de San Pedro Apóstol al término de la misa que Eloy Alberto Santiago Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense, oficiará a partir de las 6:00 horas, llegará a la ermita de El Socorro aproximadamente a las 12:00 horas, momento en el que se celebrará la misa de llegada, que podrá seguirse por Televisión Canaria.

Con la intención de contar todos los detalles de la Bajada en esta nueva edición, Televisión Canaria tiene previsto el despliegue de un equipo de profesionales. Alexis Hernández conducirá la retransmisión, y los reporteros José Marrero y Naomí Vera se encargarán de las entrevistas a los peregrinos y otros participantes en la fiesta.

Una de las romerías más antiguas de Canarias

La fiesta de Nuestra Señora del Socorro en Güímar es una de las romerías más antiguas de Canarias. Además de la procesión desde la iglesia de San Pedro hasta la ermita en El Socorro, la fiesta incluye la representación de la aparición de la virgen en Chimisay y la subida de regreso, que tendrá lugar este martes 8 de septiembre.