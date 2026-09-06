El Socorro espera a 50.000 romeros durante la Bajada

Güímar se prepara para vivir este lunes, 7 de septiembre, una de las jornadas más multitudinarias y arraigadas de su calendario con la celebración de la Bajada de Nuestra Señora de El Socorro. La organización prevé una elevada participación, después de que en anteriores ediciones la peregrinación haya reunido a decenas de miles (50.000 el año pasado, aseguraron) de personas. El recorrido, de unos seis kilómetros, enlazará la iglesia de San Pedro Apóstol con la ermita de El Socorro, en un acontecimiento que combina devoción, tradición, folclore y convivencia.

La jornada comenzará a las 04:00 horas, cuando el coche anunciador recorrerá las calles del caso mientras el campanario de San Pedro repica para anunciar el inicio de la fiesta. A las 06:00, se celebrará la Misa de los Peregrinos, presidida por el obispo de la Diócesis, Eloy Alberto Santiago. Tras la ceremonia comenzará la procesión hasta la capilla de El Calvario y, desde allí, la Bajada hacia la costa. La llegada a la ermita está prevista alrededor de las 12:00 horas, seguida de la misa.

Uno de los momentos centrales llegará a las 19:00 horas, con el traslado de la imagen hasta la Cruz de Tea para la tradicional Ceremonia de los Guanches, representación que recrea la aparición de la Virgen a los aborígenes. La jornada continuará con la misa por los difuntos, la procesión de las Candelas y, a medianoche, el rosario y la tradicional dormida de la Virgen.

Para garantizar la seguridad de los peregrinos y proteger el entorno, las administraciones han preparado un dispositivo especial a lo largo del Camino del Socorro y el Malpaís de Güímar, con la participación de los servicios de seguridad, emergencias y asistencia. El Cabildo ha acondicionado previamente los senderos, reparando socavones, regularizando el firme, limpiando residuos y renovando la señalización. Ante la elevada afluencia prevista, se pide a los asistentes utilizar únicamente los caminos autorizados, respetar la señalización y las indicaciones del personal desplegado y evitar abandonar residuos.

Transporte público

La movilidad será otro de los grandes retos. Titsa habilitará 20.000 plazas adicionales durante los días 7 y 8 de septiembre, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y reducir el uso del vehículo privado. La línea especial 530 conectará la Estación del casco urbano de Güímar con el caserío de El Socorro, mientras que las líneas 120, 121 y 033 reforzarán o adaptarán sus servicios. También habrá cambios en los recorridos de las líneas 032 y 035 debido a los cortes de tráfico.