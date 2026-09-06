Mascotas sin hogar: en Tenerife se abandona un perro cada tres horas y los refugios están sobrepasados

En Tenerife se abandona un perro cada tres horas. Son más de nueve al día, 54 a la semana y 2.813 a lo largo de un año. A ellos se suman 704 gatos, prácticamente dos cada jornada. El primer estudio realizado en la Isla para poner cifras a la dimensión del abandono de animales de compañía dibuja un problema mucho mayor de lo que hasta ahora permitían conocer los datos dispersos de ayuntamientos, albergues y protectoras. Y descubre además una geografía muy definida: más de la mitad de los perros y dos de cada tres gatos recogidos se concentran en la vertiente norte de Tenerife.

Las cifras forman parte del análisis encargado por el Cabildo para diseñar la futura Red Insular de Centros de Protección Animal y dimensionar las instalaciones que necesita Tenerife. El trabajo ha servido de base para el proyecto de Tierra Azul, el gran refugio que la Corporación pretende construir en la finca Presas del Campo, entre La Laguna y Tacoronte. Pero antes de proyectar jaulas, zonas veterinarias o espacios de cuarentena, el estudio pone números a una realidad que las asociaciones llevan años denunciando: la Isla no dispone de capacidad suficiente para hacerse cargo del volumen de animales expulsados de los hogares.

De los 2.813 perros abandonados contabilizados en 2024, 1.563, el 55,56%, corresponden al norte. En los gatos la concentración es todavía mayor: 450 de los 704 casos, un 66,95%. El área metropolitana reúne por sí sola 1.133 perros y 316 felinos, equivalentes respectivamente al 40,28% y al 46,05% del total insular. Es decir, prácticamente cuatro de cada diez canes y casi la mitad de los mininos registrados como abandonados en Tenerife aparecen en esta comarca.

Refugio Internacional de Animales de Los Realejos / Andrés Gutiérrez

La magnitud adquiere otra dimensión cuando se compara con la población doméstica existente. Tenerife cuenta hoy con 237.298 perros y 72.268 gatos censados, según el Registro Canario de Identificación Animal (Zoocan). En conjunto son 309.566 animales identificados de ambas especies. La estadística de abandono, además, solo puede medir aquellos casos que entran en el circuito conocido por administraciones, centros y entidades. La cifra real sería mucho mayor. Estos datos reflejan que hay el doble de mascotas que menores de edad (145.000) en la Isla.

Ahí aparece uno de los puntos más preocupantes del informe: no solo se abandonan miles de animales, sino que faltan lugares donde alojarlos. Los centros del área metropolitana alcanzan una ocupación del 291% en perros. Traducido a una imagen más gráfica, están atendiendo a casi tres canes por cada plaza que pueden asumir. En los gatos, el nivel llega al 125%. El propio documento advierte de que esta sobresaturación, en una isla con una veintena de albergues y protectoras, repercute directamente en las condiciones de vida, la salud y las opciones de adopción.

El estudio calcula el déficit estructural teniendo en cuenta los abandonos, la sobreocupación y las adopciones. El área metropolitana presenta un balance neto de 714 perros y 171 gatos, que supone el 55% de la carencia insular en el caso de los canes y el 62% en el de los felinos. La conclusión es inequívoca: se requiere la construcción «inmediata» de un nuevo albergue en esta parte de Tenerife.

Un perro en espera de adopción en el Albergue comarcal de Valle Colino, en una imagen de archivo. / Carsten W. Lauritsen

Esa instalación será Tierra Azul. El Cabildo plantea levantarla sobre nueve bancales de Presas del Campo, en una superficie de 27.377 metros cuadrados, con 7.122 construidos. Tendrá capacidad para 600 perros y 400 gatos. De estos últimos, 200 permanecerían en régimen de residencia y otros 200 ocuparían espacios individuales destinados, entre otras funciones, a campañas de captura, esterilización y retorno o a ejemplares que deban mantenerse aislados.

El consejero insular de Bienestar Animal, Valentín González, defiende la necesidad de esta infraestructura ante la saturación y las deficiencias existentes en los municipios metropolitanos. Aunque la recogida y atención de los animales abandonados corresponde a los ayuntamientos, el Cabildo decidió intervenir ante las dificultades para encontrar una solución. Tras analizar distintas alternativas, eligió terrenos propios para desarrollar un equipamiento supramunicipal.

Los centros del área metropolitana alcanzan una ocupación del 291% en perros

La intención es superar el antiguo concepto de perrera. Tierra Azul dispondrá de dependencias separadas para perros y gatos, cuarentenas, zonas de ejercicio y veterinaria, además de espacios para el control de colonias felinas, programas de adopción, voluntariado y actividades educativas. La Corporación sostiene que el nuevo centro permitirá descargar unas instalaciones que ya funcionan muy por encima de sus posibilidades.

Pero quienes trabajan recogiendo animales advierten de que un nuevo refugio no bastará. Yahaira Thovar, presidenta fundadora de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales en Canarias (Adepac), cree incluso que la dimensión real del abandono supera las cifras oficiales. «Por mucho que se construyan miles de refugios», sostiene, «el problema continuará si no se acompaña de esterilizaciones, un mayor control de los ejemplares sin microchip y actuaciones sobre la situación existente en numerosos barrancos de la Isla».

Triste realidad de los refugios

Thovar habla desde la experiencia del refugio que Adepac gestiona en Ravelo, El Sauzal. Allí reciben seis llamadas diarias para entregar perros y alrededor de una docena para gatos. Asegura además que aproximadamente el 70% de los canes abandonados que atienden proceden del ámbito de la caza, una circunstancia que, a su juicio, obliga a las administraciones a sentarse con los representantes del sector para buscar soluciones específicas.

La responsable de Adepac pone especialmente el foco en los barrancos. Denuncia que existen numerosos animales sin identificar ni recibir cuidados adecuados y reclama inspecciones. También propone extender las campañas de esterilización -sobre todo entre los gatos por su elevada capacidad reproductiva-, llevar la concienciación contra el abandono a los colegios y hogares y endurecer la respuesta frente al maltrato y la reincidencia.

La realidad cotidiana de las protectoras ofrece la cara más dura de las estadísticas. Thovar relata que encuentran perros abandonados y atados durante la noche a la entrada del refugio de Ravelo y que algunos no sobreviven hasta la mañana siguiente. «Es muy triste y desolador», resume. Es el último eslabón de un problema que empieza mucho antes de que un animal cruce la puerta de un albergue.

Tenerife afronta así dos desafíos que avanzan en paralelo. El primero es disponer de instalaciones capaces de atender dignamente a los miles de perros y gatos que cada año se quedan sin hogar. El segundo, evitar que sigan llegando. Tierra Azul pretende aliviar el primero; las cifras del propio Cabildo demuestran que el segundo sigue abierto. Porque detrás de los porcentajes, las capacidades y los balances hay una estadística difícil de ignorar: mientras transcurren tres horas en Tenerife, otro perro entra, de media, en la cuenta del abandono.