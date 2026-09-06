Cuidar también pasa factura: terapia y psicoeducación para 170 familiares de personas con problemas de salud mental en Tenerife

¿Quién cuida al cuidador? Hasta hace unos años eran muy pocas las entidades y administraciones que se hacían esa pregunta. La asociación tinerfeña Afes Salud Mental fue una de las primeras en la Isla que se atrevió a dar ese paso a través de Intervención psicológica especializada en salud mental, un proyecto dirigido a familiares de usuarios con trastornos mentales que este año cumple una década. Aunque al principio empezó prácticamente como algo anecdótico, en estos diez años han atendido a más de 2.200 tinerfeños. Solo en 2025 ayudaron a 169 personas –123 mujeres (72%) y 46 hombres– y, en lo que va de 2026, ya han pasado por su sede otras 139.

La coordinadora de programas de atención social y psicológica de AFES, Irving Medina, señala que los cuidados cambiaron de manera radical cuando se comenzaron a cerrar los manicomios. "Entonces, todas estas personas vuelven a sus hogares y las familias tienen que empezar a cargar con esa responsabilidad sin ni siquiera tener la formación o los conocimientos necesarios y prácticamente en solitario, ya que durante años han sido las grandes olvidadas", explica.

Cuando esto ocurrió, fueron ellos mismos los que pidieron auxilio. "La demanda era tal que decidimos elaborar un proyecto concreto para las familias, una iniciativa bastante pionera porque te mueves por otras asociaciones y no hay nada así; en realidad, no hay respuestas para los seres queridos y eso hace que los planes de recuperación se queden cojos, porque lo trabajes con el usuario tiene que ser coherente con cómo se hacen las cosas en su casa, en su día a día", defiende.

Lista de espera

La demanda es tal que desde que arrancó la iniciativa no ha habido ni un solo año en el que no hayan tenido lista de espera. Entre los inscritos, la mayoría son mujeres o, más bien, madres que atienden a sus hijos, el perfil más habitual en el ámbito de los cuidados.

Estas terapias les ayudan a entender mejor el proceso que atraviesan, pero, por encima de todo, alivian su sufrimiento. Cada familia hace su propio recorrido. Tras el diagnóstico es muy probable que haya un shock inicial, ya que no saben cómo lidiar con los síntomas o cómo hacer que la situación mejore. Entonces, aparece la frustración y la rabia, dos sentimientos que se mezclan con el agotamiento que supone dedicarte al cuidado de una persona especialmente vulnerable las 24 horas y los 365 días.

Cuidarse a uno mismo

Para muchas personas, cuidar de un familiar dependiente es sinónimo de apartar a un lado su vida social y laboral. No solo eso, con frecuencia también olvidan cuidar de su propia salud, tanto física como mental. "Una de las cosas más importantes es aprender a cuidarme mientras atiendo a ese ser querido porque si dejo a un lado todas mis relaciones, mi día a día, difícilmente voy a tener recursos para ayudar al otro", advierte Medina.

¿Qué es la psicoeducación?

Para que interioricen esta idea, el proyecto de AFES –financiado por el Anillo Insular de Políticas Sociales del IASS– comienza por la psicoeducación. En esta primera fase, los usuarios aprenden "de qué va esto de la salud mental", cuáles son los síntomas y cómo se relacionan con ellos. "Para nosotras como equipo, lo más impactante es ver como poco a poco van entendiendo lo que llevan viviendo todo este tiempo, le ponen nombre a lo que nunca nadie se ha parado a explicarles", detalla la psicóloga del recurso, Sara Díaz.

A esa primera toma de contacto le siguen los grupos de ayuda mutua con otros familiares, que se celebran de forma mensual, y las consultas individualizadas, porque "cada persona es un mundo". En estas sesiones no solo cabe cualquier familiar o allegado, también pueden participar los propios usuarios con problemas de salud mental.

Atención temprana

Desde el equipo reiteran que lo más importante es que la atención se produzca lo más pronto posible. Pese a que todas estas intervenciones se consideran "urgentes", hay algunas que deben priorizarse. Por ejemplo, las familias que llegan a la entidad poco después de que debute –aparezcan los primeros síntomas– la enfermedad. "Somos conscientes de que ese es un momento sangrante, muy delicado, y además es una fase en la que se puede hacer mucho más porque los podemos orientar desde el comienzo", apunta la coordinadora. De esta forma también evitan que problemas como la ansiedad o la depresión terminen cronificándose.

Los grupos de ayuda mutua también son terapéuticos. "Encontrar a personas que entiendan tu recorrido, que tengan un relato parecido y que hayan pasado por dificultades muy similares puede ayudar muchísimo a atravesar este proceso", destaca Díaz.