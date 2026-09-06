La carpintería, una profesión con mucha historia que se surtía de los montes de Vallebuena

La madera forma parte de la historia de La Orotava mucho antes de que los carpinteros comenzaran a reunirse para tocar. Durante siglos, el oficio encontró en los montes del Vallebuena parte de su materia prima, con especies como el viñátigo, el til, el mocán, el granadillo o el pino canario, además de las maderas nobles que llegaban a través del Puerto de la Cruz. Con ellas, generaciones de maestros dieron forma a una de las tradiciones de carpintería y ebanistería más ricas y con mayor personalidad de Canarias.

Su huella quedó incorporada al paisaje urbano. De sus talleres salieron techumbres, alfarjes y artesonados de tradición mudéjar, además de balcones, celosías, puertas y muebles que todavía forman parte de la arquitectura tradicional del Valle. Entre las piezas más singulares destaca la silla Victoriera o Vitoriera, un asiento de líneas sencillas que exige precisión y dominio de las técnicas de ebanistería.

El oficio vivió uno de sus momentos de mayor esplendor a mediados del siglo XX. En las décadas de los cincuenta y sesenta, las carpinterías se multiplicaban por los barrios y el casco de La Orotava. Eran talleres familiares donde el conocimiento pasaba de maestro a aprendiz y de padres a hijos. Allí se fabricaban muebles, puertas, ventanas y estructuras para las viviendas, pero también aperos de labranza y otros elementos para la comarca.

Banda de música de carpinteros de Tenerife / Arturo Jiménez

Después llegó el declive. La producción industrial y el mobiliario en serie abarataron los precios, mientras el aluminio, el PVC y los materiales sintéticos fueron sustituyendo a la madera en la construcción. A ello se sumó la falta de relevo generacional para un oficio que exige años de aprendizaje y muchas horas de trabajo. De aquellas decenas de talleres quedan hoy apenas unos pocos.

La carpintería artesanal ha pasado de ser una actividad cotidiana a convertirse también en una forma de conservar el patrimonio. Restaurar un balcón, recuperar un artesonado o devolver la vida a un mueble son algunas de las vías por las que el oficio resiste.