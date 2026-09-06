La Banda de Carpinteros y Familiares, 40 años como la única de España: "Éramos artesanos por la mañana, músicos por la tarde"

De día, la madera. De tarde, la música. Primero la veta y el serrucho, después la partitura y los instrumentos. Hace 40 años, en 1986, un grupo de carpinteros de La Orotava comenzó a compaginar el trabajo de la caoba y el guatambú, con el sonido de los instrumentos. Dos profesiones distintas y unidas por unas mismas manos: las que cortaban, lijaban y ensamblaban piezas eran también las que sujetaban un saxofón o golpeaban un bombo. Así, de un día a otro, de la manera más mundana posible, nació una banda que se cree única en España, y que comparte, además de la música, un mismo oficio.

Todo comenzó en la carpintería de Domingo Álvarez, presidente de la banda. Hoy, aquel espacio conserva poco de un simple taller y mucho de un museo. Domingo abre la puerta y, con 89 años, recorre el lugar con una vitalidad pasmosa. La madera ocupa cada rincón. El suelo, cubierto de virutas y serrín, cruje bajo los pasos, mientras las paredes guardan máquinas, herramientas y objetos que parecen pertenecer a otra época.

Un apasionado de la madera

Incluso una gran Volkswagen de doble cabina, perfectamente conservada, ocupa parte de este particular santuario de la carpintería. Para quien no conozca el oficio, algunas de aquellas extrañas máquinas podrían parecer iguales. Para Domingo, ninguna lo es. Cada una tiene su función, su manera de trabajar la madera y, probablemente, su propia historia. Las señala, las explica y sigue hablando de ellas con el mismo entusiasmo de quien todavía entra cada mañana en el taller.

Domingo Álvarez en su carpintería / Arturo Jiménez

Aunque hace años que se jubiló, la madera nunca terminó de jubilarse de él. Comenzó a los 14 años, todavía sigue trabajando y fue, entre esas mismas paredes, donde comenzó a reunirse el grupo que terminaría dando forma a la banda. “Antes se les conocía como carpinteros, pero hoy hay que llamarlos artistas”, resume Domingo Machado, compañero y uno de los secretarios de la formación.

40 años de historia

La historia se remonta a 1986, cuando uno de los artesanos de La Orotava, donde un censo de la época cifraba en 189 las carpinterías, regaló a la ermita de la Candelaria del Lomo, en la Villa Arriba, una imagen de San José, santo patrón de los carpinteros. A cambio, el cura les prometió hacer una procesión para venerarlo en honor a la profesión. Fueron diez los oficiantes que comenzaron aquella tradición, Álvarez entre ellos, acompañados por la Agrupación Musical Orotava. “Los mejores trabajadores de la madera estaban en el Valle”, recuerda, con la curiosidad añadida de que él mismo nació un día de San José. La tradición se repitió al año siguiente de la misma forma, con los maestros acompañados de nuevo por la agrupación musical, y cada una de aquellas procesiones tuvo un coste de algo más de 32.000 pesetas, unos 192 euros.

El carpintero de 89 años en su taller / Arturo Jiménez

Con cada celebración, el interés fue creciendo. Cada vez eran más los artesanos que llegaban desde distintos puntos de la isla para sumarse a la festividad y acompañar al santo patrón. Para el tercer año, en un día aparentemente mundano, uno más en el taller de Álvarez, llegó Enrique Salazar, un hombre que recorría las carpinterías a lo largo y ancho de Tenerife vendiendo maquinaria y herrajes de la empresa Sagrera Canarias, que todavía existe.

En busca de músicos

Su visita era una más de las muchas que había realizado por los talleres de la isla, pero aquella vez terminaría cambiando la historia de la celebración. Sugirió, en presencia de los trabajadores del taller de Domingo, la creación de un grupo de músicos carpinteros que pudiera acompañar con marchas procesionales la festividad. La propuesta fue aceptada de buen grado y sería Salazar, gracias a sus visitas habituales por las carpinterías de Tenerife, quien se encargaría de llevar la idea de un lugar a otro y, al mismo tiempo, de localizar entre los maestros del oficio a aquellos que ya tenían conocimientos o habilidades musicales.

La portada de EL DÍA con una imagen de la Banda en una jornada de 1990 / Arturo Jiménez

Así, Salazar continuó vendiendo maquinaria, pero, al mismo tiempo, fue haciendo una lista y seleccionando candidatos, como un auténtico buscatalentos de la música, décadas antes de que programas como La Voz u Operación Triunfo convirtieran esa figura en un espectáculo televisivo. De taller en taller, fue anotando los nombres de quienes sabían tocar algún instrumento y podían sumarse al proyecto. Y de aquella selección, para la edición de 1988, nació finalmente la Banda de Carpinteros de La Orotava, que llegó a reunir a 56 componentes.

La única de España

La formación fue considerada entonces “la primera y única banda de esta naturaleza conocida en el momento en el mundo”, una afirmación que todavía hoy resulta difícil de contrastar, aunque sí parece claro que no existía por entonces en España otra banda vinculada a un gremio profesional, ya fuera de ebanistas, albañiles o cualquier otro oficio. Los primeros ensayos tuvieron lugar en el antiguo Liceo Taoro, en la conocida como plaza Anita, llamada así por el quiosco de Anita y sus pachangas, que, según recuerda Álvarez, “no cerraba nunca”.

Uno de los conciertos con motivo de San José / El Día

Desde entonces, la banda no ha parado de tocar. San José, fiestas patronales, procesiones y celebraciones fueron llenando su calendario. Minetras la formación crecía, incorporaba nuevas generaciones y llevaba por distintos rincones de Tenerife un sonido que, lejos del crujir o rechinar que podría asociarse a la madera, se convertía en música melodiosa y acompasada. "Éramos artesanos por la mañana y músicos por la tarde”, rememora el casi nonagenario.

La pérdida del oficio

Pero mientras el conjunto afinaba sus instrumentos, algo empezaba a desafinar fuera de ella. El oficio que había reunido a aquellos hombres comenzó a perder presencia en la isla. Las grandes carpinterías fueron cerrando, los talleres familiares dejaron paso a materiales prefabricados y a una producción cada vez más industrial y, con el paso de los años, muchos de aquellos artesanos se jubilaron o fallecieron sin que una nueva generación tomara el relevo. La madera seguía presente en la banda, pero cada vez eran menos quienes vivían de trabajarla.

Por ello, cuando la formación cumplió 20 años, decidieron celebrar el aniversario reuniendo a sus parejas, hijos, hijas y demás familiares. Aquel encuentro sirvió también para descubrir que, entre ellos, existía una nueva cantera. Algunos de aquellos jóvenes apenas conocían el oficio al que sus progenitores habían dedicado su vida, pero sí habían crecido entre instrumentos, ensayos y procesiones. Muchos habían aprendido a tocar de sus propios padres, que les enseñaban música en casa y los animaban a acompañarlos en la banda. La carpintería podía dejar de pasar de una generación a otra, pero las melodías encontraban un nuevo camino para hacerlo.

Domingo Machado mostrando su obra sobre la Banda / Arturo Jiménez

“La música es la magia que va a mantener este grupo adelante, lastimosamente más que la carpintería. Pocos son los artesanos que salen nuevos y esperamos que los que aún perduran, ojalá sean eternos”, cuenta, con cierta tristeza, Domingo Machado, cuya familia procede, al igual que la de su tocayo, del mismo oficio. “Hasta lo cargadores [que portan a San José] se nos han hecho viejos”, añade con gracia. A partir de aquel momento, el conjunto pasó a llamarse Banda de Carpinteros y Familiares.

Un libro con historia

Toda esa historia, no obstante, no está dispuesta a borrarse. Y no son solo los músicos quienes quieren que perdure. Machado, el secretario de la formación, se ha encargado de reunir y conservar sus recuerdos en un libro que fue presentado públicamente durante la 41 edición de la Feria de Artesanía de Pinolere, una cita con casi tantos años de trayectoria como la propia banda y que este año, curiosamente, pone el foco en los oficios relacionados con la madera. Entre sus páginas quedan recogidos los episodios, fotografías y protagonistas que han marcado la trayectoria de la formación, así como distintas notas publicadas por este mismo medio de comunicación en algún momento de estas cuatro décadas.

Domingo Álvarez en el pequeño museo de su taller en honor a la Banda / Arturo Jiménez

Pero si el libro guarda la memoria sobre el papel, en un pequeño cuarto, escondido dentro del taller de Álvarez, se encuentra, casi como un secreto, otro rincón dedicado a la banda. Allí, entre partituras y recuerdos, Domingo ensaya todavía con su saxofón soprano, dorado y brillante, y rodeado de fotografías y recortes de antaño. En ellas se repasan 40 años de historia, con los músicos, sus instrumentos, las celebraciones y hasta los porrones de vino que recuerda aquellos años en los que, entre marcha y marcha, también había tiempo para compartir un trago. Cuatro décadas después, la madera que un día reunió a aquellos hombres sigue dando forma a una banda que, aunque vea desaparecer poco a poco el oficio que la vio nacer, todavía encuentra en la música la manera de seguir sonando.