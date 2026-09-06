Aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas de hasta 34 grados este domingo en Tenerife
La isla está en prealerta por calor y viento, y en alerta por riesgos forestales
Tenerife vivirá este domingo una jornada movidita meteorológicamente hablando. La isla estará en aviso amarillo por fenómenos costeros y con temperaturas que podrán alcanzar picos de hasta 34 grados y, además, tendrá niveles altos de calima.
En concreto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada indica que habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera en niveles altos.
Las temperaturas estarán en ligero descenso en medianías del norte y con pocos cambios o en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur y este, donde se alcanzarán localmente los 34°C en especial en zonas bajas de los municipios de Candelaria y El Rosario.
Por su parte, el alisio soplará con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste, extremo noroeste y en la fachada sur del macizo de Anaga por la tarde, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes, y con predominio de las brisas en costas del suroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo de componente sur.
Alerta y prealerta
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por vientos y temperaturas máximas en la isla, a lo que se suma la alerta por riesgo de incendios forestales.
Pero esta no es una situación aislada de Tenerife, prácticamente la totalidad del archipiélago vivirá una jornada parecida. De hecho, la prealerta por vientos afecta a todas las islas, mientras que la de temperaturas máximas, además de a Tenerife, a La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura.
Previsión general
En cuanto al conjunto del archipiélago, la previsión indica que habrá intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso en las islas occidentales durante la mañana.
Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres de la provincia oriental, y temperaturas en general en ligero descenso en medianías del norte y en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur, donde se podrán alcanzar localmente los 34°C, en especial en medianías, 37°C en el caso de Gran Canaria. De hecho, esta isla estará en aviso amarillo por temperaturas máximas.
Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas.
- El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
- Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
- Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
- El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
- Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
- El histórico bar de Tenerife donde disfrutar de la cocina canaria tradicional: casi 40 años de historia y una tortilla muy popular