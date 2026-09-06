Aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas de hasta 34 grados este domingo en Tenerife

Tenerife vivirá este domingo una jornada movidita meteorológicamente hablando. La isla estará en aviso amarillo por fenómenos costeros y con temperaturas que podrán alcanzar picos de hasta 34 grados y, además, tendrá niveles altos de calima.

En concreto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada indica que habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera en niveles altos.

Las temperaturas estarán en ligero descenso en medianías del norte y con pocos cambios o en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur y este, donde se alcanzarán localmente los 34°C en especial en zonas bajas de los municipios de Candelaria y El Rosario.

Por su parte, el alisio soplará con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste, extremo noroeste y en la fachada sur del macizo de Anaga por la tarde, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes, y con predominio de las brisas en costas del suroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo de componente sur.

Alerta y prealerta

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por vientos y temperaturas máximas en la isla, a lo que se suma la alerta por riesgo de incendios forestales.

Pero esta no es una situación aislada de Tenerife, prácticamente la totalidad del archipiélago vivirá una jornada parecida. De hecho, la prealerta por vientos afecta a todas las islas, mientras que la de temperaturas máximas, además de a Tenerife, a La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura.

Turistas se refrescan de las altas temperaturas en una fuente. / GUSTAVO SANTOS / FDV

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, la previsión indica que habrá intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso en las islas occidentales durante la mañana.

Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres de la provincia oriental, y temperaturas en general en ligero descenso en medianías del norte y en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur, donde se podrán alcanzar localmente los 34°C, en especial en medianías, 37°C en el caso de Gran Canaria. De hecho, esta isla estará en aviso amarillo por temperaturas máximas.

Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas.