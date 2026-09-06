Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasReal Sociedad B - CD TenerifeVuelta al cole en CanariasAccidente de tráfico en TenerifeCB CanariasCrisis migratoria
instagramlinkedin

Aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas de hasta 34 grados este domingo en Tenerife

La isla está en prealerta por calor y viento, y en alerta por riesgos forestales

Tiempo del 5 al 10 de septiembre de 2026

Tiempo del 5 al 10 de septiembre de 2026

Windy / Meteored

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife vivirá este domingo una jornada movidita meteorológicamente hablando. La isla estará en aviso amarillo por fenómenos costeros y con temperaturas que podrán alcanzar picos de hasta 34 grados y, además, tendrá niveles altos de calima.

En concreto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada indica que habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera en niveles altos.

Las temperaturas estarán en ligero descenso en medianías del norte y con pocos cambios o en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur y este, donde se alcanzarán localmente los 34°C en especial en zonas bajas de los municipios de Candelaria y El Rosario.

Por su parte, el alisio soplará con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste, extremo noroeste y en la fachada sur del macizo de Anaga por la tarde, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes, y con predominio de las brisas en costas del suroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo de componente sur.

Alerta y prealerta

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por vientos y temperaturas máximas en la isla, a lo que se suma la alerta por riesgo de incendios forestales.

Pero esta no es una situación aislada de Tenerife, prácticamente la totalidad del archipiélago vivirá una jornada parecida. De hecho, la prealerta por vientos afecta a todas las islas, mientras que la de temperaturas máximas, además de a Tenerife, a La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura.

Turistas se refrescan de las altas temperaturas en una fuente de Pontevedra. Foto de recurso. Agua. Ola de calor

Turistas se refrescan de las altas temperaturas en una fuente. / GUSTAVO SANTOS / FDV

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, la previsión indica que habrá intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso en las islas occidentales durante la mañana.

Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres de la provincia oriental, y temperaturas en general en ligero descenso en medianías del norte y en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur, donde se podrán alcanzar localmente los 34°C, en especial en medianías, 37°C en el caso de Gran Canaria. De hecho, esta isla estará en aviso amarillo por temperaturas máximas.

Noticias relacionadas y más

Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
  3. Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
  4. El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
  5. Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
  6. El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
  7. Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
  8. El histórico bar de Tenerife donde disfrutar de la cocina canaria tradicional: casi 40 años de historia y una tortilla muy popular

Aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas de hasta 34 grados este domingo en Tenerife

Aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas de hasta 34 grados este domingo en Tenerife

La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla

La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla

El caserío de Cabeza de Toro, entre la memoria de sus antiguos moradores y el turismo

El caserío de Cabeza de Toro, entre la memoria de sus antiguos moradores y el turismo

Lope Afonso: "El PP de Tenerife sale a ganar las elecciones"

Lope Afonso: "El PP de Tenerife sale a ganar las elecciones"

El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla

El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla

La Montaña Grande se mantiene cerrada durante la Bajada de El Socorro para proteger el Malpaís de Güímar

La Montaña Grande se mantiene cerrada durante la Bajada de El Socorro para proteger el Malpaís de Güímar

Los estudios universitarios pierden fuelle en Tenerife: 400 alumnos nuevos menos en la ULL que hace cinco años

Los estudios universitarios pierden fuelle en Tenerife: 400 alumnos nuevos menos en la ULL que hace cinco años

El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar

El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
Tracking Pixel Contents