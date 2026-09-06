Así es el Arca de Noé de la agricultura de Tenerife: el búnker custodia 3.500 semillas y esquejes de variedades autóctonas

Bajo el Jardín Botánico de Puerto de la Cruz, protegido por muros de hormigón reforzado y a salvo de tempestades, erupciones, incendios y bombas, Tenerife guarda una parte de su historia. No está escrita en viejos legajos ni expuesta en vitrinas. Está encerrada en miles de semillas y muestras de material vegetal que han alimentado a generaciones y generaciones de isleños. En el sótano, dos cámaras de diez metros cuadrados, una sala de secado y varios refrigeradores conservan cereales, papas antiguas, legumbres, hortalizas, frutales, viñas y plantas de tabaco. Un patrimonio agrícola de incalculable valor que podría sobrevivir a una hecatombe.

Una parte de ese legado también está a salvo lejos de la Isla, repartido por algunos de los grandes bancos de germoplasma del mundo. Veinticinco variedades de Tenerife –principalmente cereales, legumbres y lechugas– se custodian en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, un gigantesco almacén subterráneo excavado bajo el hielo en la isla noruega de Spitsbergen, en el Ártico, que conserva simientes de más de un millón de plantas de cultivo de todo el planeta.

El granero del fin del mundo de Noruega

También hay una nutrida representación en el Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) de Alcalá de Henares (Madrid), en el centro de germoplasma de Estados Unidos en Colorado y en otros bancos. Pero la mayor colección —más de 3.500 muestras— permanece en Tenerife, junto al Jardín Botánico.

Este Arca de Noé autóctono se llama Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT). Adentrarse en sus laboratorios y cámaras de refrigeración es viajar a través de siglos de evolución de los alimentos que han sustentado a los isleños desde los primeros pobladores de Tenerife, los guanches, que llegaron hace más de 2.000 años procedentes del norte de África cargados de semillas –principalmente cereales– para garantizar su supervivencia.

Un primer vistazo a los pasillos y salas del CCBAT basta para entender qué se hace allí. Las paredes y mesas están llenas de pósteres de las diferentes papas antiguas de Tenerife (coloradas, negras, bonitas, torrentas, azucenas, pelucas, borrallas...), de los granos tradicionales (lenteja de Teno, trigo barbilla, cebada plaganuda, avena morena, chochos, garbanzo colorado...), de los ajos (cabeza menuda, criollo, ajo porro, cabeza grande...), además de higos, tomates, pimientas, manzanas, peras o cebollas (Guayonje, San Juan, Masca y Carrizal Alto...).

Investigación en los laboratorios

En los laboratorios, entre pipetas, microscopios y guantes, la misión del centro queda aún más clara. Desiré Afonso, responsable de este refugio, y Nani Velázquez, coordinadora de cultivos de reproducción vegetativa, señalan durante un recorrido por el edificio principal del complejo a las bandejas dispuestas sobre las mesas: hay semillas de garbanzos, otras de tabaco Virginia –«es el que se usa para hacer puros isleños y se trata de la semilla más pequeña de la colección»–, ramas secas de diferentes tipos de perejil y hojas de tunera.

Cámara donde se conservan a -4 grados muestras de semillas que conforman el patrimonio de la agricultura tinerfeña. / Arturo Jiménez

Desiré Afonso y Nani Velázquez subrayan que la riqueza de estas variedades no radica únicamente en su exclusividad y la información que aportan. También en el valor nutricional. Son productos que han adquirido un DNI propio, tras adaptarse durante siglos a las condiciones ambientales de Tenerife, y que poseen "más propiedades" que los procedentes de la agricultura intensiva.

El mismo gofio que los guanches

Ponen como ejemplo el gofio: «Hemos hecho estudios comparando cereales que se usan en algunos molinos de Tenerife con los que se han encontrado en yacimientos guanches. Ya no solo encontramos coincidencias genéticas de más del 99%, con lo que se demuestra que cereales actuales proceden de los usados por los primeros habitantes de la Isla. También hemos detectado que su valor nutricional es muy superior al de un cereal convencional. Ocurre con otros muchos productos».

Todo comenzó en 2003. El 5 de mayo, la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife crea el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. Su primer director y gran impulsor es Domingo Ríos, uno de los principales expertos de Canarias en esta materia, que ejerció el cargo hasta 2025, cuando obtuvo la plaza de profesor titular de Producción Vegetal en la Universidad de La Laguna.

Los pioneros

La primera sede se instaló en unas pequeñas dependencias de un inmueble de Tacoronte que había acogido una delegación de la Agencia de Extensión Agraria. Integrado en la Red Nacional de Bancos de Germoplasma, Ríos y un reducido equipo de entusiastas asumieron el reto de evitar la pérdida de la diversidad agrícola de Tenerife. Para ello pusieron en marcha tareas de recolección de material local, conservación, caracterización, multiplicación, regeneración y documentación. Al equipo se sumaron personas clave en todo el proceso, como Agustín Hernández, ayudante de Conservación.

Diez años después, en 2013, el CCBAT se trasladó al Jardín Botánico de Puerto de la Cruz, a un recinto blindado y a la altura de su trascendencia. En el sótano se encuentran las dependencias más importantes. En dos cámaras y varios refrigeradores se conservan las más de 3.500 semillas y muestras de material vegetal, con las condiciones de temperatura y humedad que marca la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La cámara de las papas antiguas de Canarias, situada en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBTA) de Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

Una estancia está dedicada en exclusiva a la papa antigua. Reúne en diferentes cestas unidades de 110 tipos distintos, siempre a cuatro grados. Las también llamadas papas bonitas son una de las mayores exquisiteces de la gastronomía típica canaria, con una producción limitada que en los mejores años de cosecha no supera en Tenerife los 20.000 kilos, pero con unos sabores muy apreciados por chefs de todo el mundo.

Llegaron de Perú, Bolivia, Chile y Ecuador en diferentes oleadas y adquirieron un carácter propio al aclimatarse a las condiciones de las medianías, sobre todo en la vertiente norte. El historiador José de Viera y Clavijo, en su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias (1799), fija en 1622 la llegada desde Sudamérica de las primeras variedades convertidas hoy en las papas antiguas de Canarias.

Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, que sirve como l Arca de Noé de las semillas de la agricultura / Arturo Jiménez

A cuatro grados bajo cero

Después de la sala de secado hay que ponerse un abrigo para acceder a la cámara de las semillas, el gran tesoro del CCBAT. Varias chaquetas cuelgan junto a la entrada por si alguien no viene preparado. No es para menos: dentro, la temperatura es de cuatro grados bajo cero. Centenares de frascos de cristal, herméticamente cerrados y de distintos tamaños, ocupan las estanterías metálicas con más de 1.500 tipos de legumbres, cereales, hortalizas o frutales. Desiré Afonso y Nani Velázquez, acompañadas por el consejero del Sector Primario del Cabildo, Valentín González, apenas permanecen unos pocos minutos en su interior. Las medidas son estrictas. Cualquier mínima alteración puede afectar a este granero del fin del mundo.

Cada bote lleva etiquetas con el nombre científico y el DNI vegetal, además de una pequeña bolsa de gel de sílice en su interior. Si cambia de color, significa que el cierre ha dejado de ser hermético y hay que revisar el recipiente o sustituirlo. En estas condiciones y después de los tratamientos previos, remarca Valentín González, estas semillas «pueden durar miles y miles de años». El espacio está tan controlado que un mínimo cambio de temperatura o humedad hace saltar las alarmas de los sensores.

Ingredientes de toda la vida

Este fortín no solo conserva para el futuro los ingredientes de toda la vida de la cocina local. También presta servicios a los agricultores, que pueden solicitar material de reproducción bajo determinadas condiciones y en ciertas épocas del año. Las investigaciones ofrecen, asimismo, información muy valiosa sobre cómo protegerse de las plagas, de qué manera se puede maximizar el riego o cuáles son las fórmulas para mitigar las consecuencias del cambio climático.

Una colección de semillas en los laboratorios del CCBAT de Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

El CCBAT se completa con cuatro fincas que conservan 1.790 árboles frutales y mantienen cientos de patrones para el injerto. Se trata de Las Haciendas (Candelaria), con frutales de hueso, perales, manzanos, castañeros, tuneras, higueras y viñas; La Mosca (La Laguna), donde se mantienen duplicados parciales de la colección de higueras y frutales de hueso; Boquín (Icod de los Vinos), que posee duplicados parciales de las colecciones de castañeros y melocotoneros; y Las Llanadas (Los Realejos), con las colecciones principales de manzanos, ciruelos y perales.

Domingo Ríos se siente «muy orgulloso» de haber ayudado a crear este refugio vegetal, en el que la corporación insular invierte cada año –solo en sus actividades y mantenimiento– 666.000 euros. Entre las personas que desempeñaron un papel decisivo en su constitución, Ríos destaca a un agricultor al que llaman El guardián de la agrodiversidad tinerfeña.

El guardián de la agrodiversidad tinerfeña

Tomás González, un veterano cultivador de 66 años con una finca en Ravelo (El Sauzal), fue «vital para que tengamos hoy, por ejemplo, una gran colección de papas antiguas», apunta el profesor universitario. «También colaboró con las colecciones de legumbres y viñas. Es un hombre muy observador, con un sexto sentido para la agricultura, un gran conocimiento y pasión para pasar el testigo a las nuevas generaciones».

Desiré Afonso, Valentín González y Nani Velázquez posan en uno de los laboratorios del CCBAT de Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

Cuando ayudaba a su padre en el cuidado de las cosechas, Tomás lo analizaba todo: la floración, la resistencia, la capacidad de adaptación a los cambios del clima... Ayudó a salvar de la extinción, entre otras muchas variedades, un tipo de garbanzo que se plantaba en la Montaña de San Roque. «Mi padre heredó la experiencia de sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos y me la pasó a mí», cuenta. Ahora se desvive para que esa cadena de transmisión continúe.

En el santuario del sector primario de Puerto de la Cruz, Desiré Afonso y Nani Velázquez admiten que cientos o miles de productos naturales made in Tenerife se han perdido a lo largo del tiempo por todo tipo de vicisitudes. Pero, de vez en cuando, reaparece alguno que se creía extinguido y que todavía puede salvarse. Citan, por ejemplo, el caso de una familia que estaba rehabilitando una vieja casa de su propiedad. «Se encontraron con un baúl con semillas de cebada de más de 50 años de antigüedad», rememora Desiré. «Eran más de 25 kilos. Aparentemente estaban muertas, pero insistimos y salieron algunas plantas en la finca de La Mosca. Gracias a eso pudimos conservar este cereal».

El hallazgo del burriango

Llevan trabajando más de 20 años y siguen apareciendo nuevas variedades gracias a la colaboración de los agricultores. Hace un tiempo se enteraron de la existencia de un tipo de bubango de Vilaflor y los altos de Adeje al que llaman burriango. «No lo conocíamos, ni lo habíamos visto nunca, pero en esa zona sí era conocido», recuerda la responsable del CCBAT. «Fuimos a verlo y efectivamente era una variedad muy diferente a las que conocíamos. Lo rescatamos y lo multiplicamos. Es una mezcla de bubango y calabaza».

El interés se extiende a variedades de otras Islas. Ahora intentan rescatar una cebolla de La Gomera, conocida como huevo de carnero por su característica forma alargada. «Hace unos años nos llegaron unas entradas, pero no logramos reproducirlas. Nos hemos enterado de que hay un agricultor que la tiene en La Gomera y estamos esperando a poder visitarlo, a ver si se corresponde con esa variedad y la podemos rescatar». La presencia de semillas isleñas en otros bancos del mundo también ha servido para ampliar las colecciones. El personal ha localizado, de hecho, trigos duros tinerfeños que hoy apenas se ven y ha logrado reunir hasta 15 tipos.

La labor divulgativa es otra de las facetas fundamentales del CCBAT. De poco serviría rescatar todo este patrimonio si la población desconoce su existencia. «La gente tiene que saber que comer determinados platos de la cocina típica local es recorrer cientos y cientos de años de historia agraria y cultural, llenos de sudor, de superación, de cambios a los que ha habido que adaptarse», enfatizan Desiré Afonso y Nani Velázquez. Por eso tienen claro que salvar cada pepita y cada esqueje es «preservar un trozo de historia y sabiduría popular que no podemos permitir que se pierda en el olvido».