La Montaña Grande se mantiene cerrada durante la Bajada de El Socorro para proteger el Malpaís de Güímar

La prohibición de subir y bajar la Montaña Grande durante la Bajada de El Socorro se mantiene como medida para proteger el Malpaís de Güímar durante una de las celebraciones más arraigadas de la Isla. La restricción obliga a los peregrinos a permanecer en los senderos autorizados y evita el acceso masivo al cono volcánico, muy sensible a la erosión.

La prohibición no es nueva. El Plan Director de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, publicado en 2005, incluyó expresamente entre los usos prohibidos la “variante de la Romería del Socorro”, con la pernocta en Montaña Grande y la subida o bajada por sus laderas. Ya el planeamiento de 1999 adviortió del deterioro provocado por los descensos a la carrera y planteaba cerrar los trazados abiertos en la falda del volcán.

Un hábito de hace más de medio siglo

La costumbre de abandonar el camino tradicional, ascender hasta el borde del cráter y lanzarse después ladera abajo se popularizó entre los jóvenes en las décadas de 1960 y 1970. Testimonios locales la describen como una alternativa lúdica al componente religioso de la peregrinación y como un reto juvenil que permitía contemplar desde lo alto el Valle de Güímar. Con el paso de los años, lo que empezó con pequeños grupos llegó a movilizar a miles de personas. En 2002 se contabilizaron unas 5.500 subidas ese día a la también llamada Montaña de Archaco.

Ese volumen convirtió la práctica en una amenaza para el cono. El tránsito concentrado sobre materiales volcánicos sueltos abre surcos, acelera la pérdida de suelo y afecta a la vegetación. La bajada a la carrera resulta especialmente dañina porque profundiza las huellas y crea barranqueras. A ello se sumaron residuos y pisoteo fuera de los itinerarios establecidos. Por eso el Cabildo recurrió a vallados, señalización y vigilancia ambiental para impedir el acceso.

Un espacio protegido y singular

Montaña Grande forma parte de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, un espacio protegido de enorme valor natural, con coladas volcánicas, tubos y microtubos, cardonales y tabaibales. Su protección resulta inseparable del Camino de El Socorro, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico en 2011. La senda conserva el soporte de una peregrinación documentada, al menos, desde finales del siglo XVI.

La Bajada se celebra cada 7 de septiembre y lleva la imagen de Nuestra Señora de El Socorro desde la iglesia de San Pedro Apóstol hasta la ermita situada junto a la playa de Chimisay. La romería, considerada la más antigua de Canarias y Fiesta de Interés Turístico Regional, reúne cada año a miles de personas en un recorrido en el que se mezclan devoción, memoria guanche y tradición popular. Al día siguiente tiene lugar la Subida de regreso a Güímar.

El mensaje del Cabildo es doble: preservar una fiesta que forma parte de la identidad de Güímar y proteger el territorio que la hace posible. La Montaña Grande seguirá siendo uno de los grandes hitos visuales de la Bajada, pero no un atajo ni una pista de descenso. Mantener a los romeros en los caminos autorizados busca que la tradición continúe sin dejar una cicatriz anual sobre uno de los enclaves naturales más singulares.