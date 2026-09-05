Lope Afonso: "El PP de Tenerife sale a ganar las elecciones"

El presidente insular del PP de Tenerife, Lope Afonso, ha asegurado este sábado que su partido afronta el nuevo curso político con el objetivo de "erigirse en la fuerza política preferida de los tinerfeños y tinerfeñas" y ha avanzado que concurrirá a las próximas elecciones "con la convicción" de ganarlas.

Durante la Junta Directiva Insular celebrada este sábado con la presencia de la vicesecretaria nacional de Política Social y Sanitaria del PP, Carmen Fúnez, y del presidente regional del partido, Manuel Domínguez, Afonso, ha aseverado que "el PP de Tenerife sale a disputar unas elecciones, sale a ganarlas".

El dirigente popular ha reivindicado en declaraciones a los medios de comunicación una gestión que, según ha señalado, "pone en el centro de sus políticas a las personas" y ha destacado el trabajo desarrollado con las entidades del tercer sector, con las familias y con los usuarios de los servicios sociales.

Afonso ha contrapuesto esta gestión con la que ha denominado "mala política" y ha presentado al PP como "dique de contención" frente al "sanchismo" en Tenerife.

Gestión de servicios públicos

Ha defendido asimismo la gestión de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la sanidad y la educación, y ha citado el trabajo del consejero de Educación, Poli Suárez, así como las políticas relacionadas con la seguridad en los transportes.

El presidente insular del PP ha reivindicado también la solidaridad de Tenerife ante la situación migratoria y, en particular, con el pueblo de Ceuta, aunque ha advertido de que la isla está "preocupada y consciente" de la importancia de la seguridad para su territorio.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de España de ser "un mal gobierno" e "incapaz" de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos de Canarias.

Lope Afonso, atendiendo a los medios. / Arturo Jiménez

Afonso ha señalado que el PP de Tenerife pretende presentarse como "la única alternativa al sanchismo" en la isla y ha insistido en que su objetivo es disputar las próximas elecciones para ganarlas.

Por su parte, el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, ha defendido el balance de gestión del Gobierno de Canarias y ha apostillado que el Ejecutivo autonómico se ha convertido en "el Gobierno de la primera vez".

Domínguez ha destacado especialmente la evolución del empleo y ha señalado que cuando el actual Gobierno llegó al poder en 2023 Canarias era "líder en desempleo juvenil en toda Europa", mientras que actualmente, según ha afirmado, se encuentra entre las comunidades que han conseguido combatir esta situación "con cifras récord".

Medidas para los autónomos

También ha reivindicado las medidas dirigidas a los autónomos, entre ellas la posibilidad de que puedan dejar de pagar a la Seguridad Social cuando están de baja y recuperar posteriormente las cantidades, así como las ayudas para contratar a una persona que les sustituya durante el embarazo, el nacimiento de un hijo o un embarazo de alto riesgo.

Ha añadido que existen medidas para que los autónomos puedan atender el cuidado de sus hijos o de personas dependientes "sin que eso suponga también tener que cerrar la persiana".

En relación con el inicio del curso escolar, Domínguez ha destacado la gratuidad de los libros de texto en Canarias y ha defendido que el crecimiento económico se está trasladando a las familias mediante el empleo, el ahorro y el incremento de la actividad comercial.

En materia de vivienda, ha reivindicado asimismo la actuación del Cabildo de Tenerife y ha resaltado que, "por primera vez", la corporación insular ha invertido en la construcción de viviendas a través de una consejería gestionada por el PP, con la previsión de que las primeras sean entregadas próximamente.

Domínguez ha defendido que este balance debe servir para que la sociedad canaria valore la gestión del PP y ha asegurado que su partido ha "influido para bien" en Canarias, aunque ha recalcado que lo afirma "sin triunfalismo y sin pensar que todo está resuelto".

Además, ha afirmado que le gustaría que las elecciones generales fueran "el mes que viene", porque considera que lo ocurrido durante la legislatura invita a los españoles a decidir "qué queremos para el futuro de este país".