Los estudios universitarios pierden fuelle en Tenerife: 400 alumnos nuevos menos en la ULL que hace cinco años

Los estudios universitarios pierden fuelle en Tenerife. La Universidad de La Laguna (ULL) ha pasado de 5.295 estudiantes de nuevo ingreso hace cinco años a 4.871 en el último curso. En total, son 424 alumnos menos en apenas un lustro. Sin embargo, para la vicerrectora de Estudiantes de la ULL, Rosario Hernández, no se trata de un dato alarmante, ya que las cifras de nuevo ingreso "fluctúan" de un año a otro, pero la demanda se mantiene, en términos generales y según la representante de la entidad, "estable".

"Nosotros tenemos una oferta alrededor de 5.000 plazas, y aunque las cifras varían según qué año, la demanda se mantiene", explica. Por ejemplo, durante la pandemia de covid-19 y el año posterior, la universidad registró variaciones notables en el número de nuevos alumnos. "Puede haber 500 alumnos más o menos, o 200 más o menos, pero nosotros matriculamos a partir de 4.500 estudiantes y esa cifra se mantiene", aclara.

Cinco años de altibajos

El descenso de los últimos años no ha sido progresivo. La cifra de nuevos alumnos ha experimentado altibajos durante este periodo y llegó a alcanzar su máximo en el curso 2023-2024, cuando la institución académica recibió 5.502 estudiantes de nuevo ingreso, el dato más alto de toda la serie histórica disponible.

Eso sí, a falta de contabilizar los alumnos de nuevo ingreso que se matriculan durante el periodo extraordinario, el dato actual se encuentra lejos de ese máximo histórico. Por el momento, 4.672 estudiantes han elegido la ULL para cursar sus estudios. Por género, las mujeres son mayoría entre el alumnado de nuevo ingreso. En el próximo curso, 2.728 alumnas comenzarán sus estudios en la ULL, frente a 1.944 alumnos, lo que supone un 40,3% más de mujeres que de hombres.

Las mujeres representan el 58,4% del alumnado de nuevo ingreso

Menos nacimientos y más competencia privada

Hernández apunta a dos factores que pueden explicar esta evolución de la demanda. Por un lado, señala el descenso progresivo de la natalidad, cuyos efectos terminarán llegando a las aulas. "Tarde o temprano vamos a ver esa caída, que llegará a la universidad", advierte. Y a esto se suma, según la vicerrectora, el crecimiento de la oferta de universidades privadas, que obliga a la pública a competir por los estudiantes.

En este contexto, explica, la ULL busca adaptarse a la demanda con nuevas propuestas. "Tenemos que ser creativos, analizar la demanda e intentar aumentar la oferta", apunta. Por este motivo, una de sus apuestas es adelantar la captación de estudiantes a la enseñanza Secundaria, con el objetivo de acercar la universidad a jóvenes que no se plantean continuar sus estudios superiores. Por ejemplo, la institución ha impulsado un proyecto para fomentar las vocaciones STEAM entre las alumnas, con estudiantes de la propia universidad visitando institutos.

Hernández considera que estas iniciativas sirven tanto para despertar el interés como para que los futuros universitarios conozcan mejor las opciones que tienen. "Hay gente que nunca se ha planteado la posibilidad de poder ir a la universidad", sentencia. Así, otro de los objetivos es prevenir el abandono. "Tenemos que informarles para que sus expectativas coincidan con lo que se van a encontrar en los grados", aclara.

Peculiaridades de un territorio insular

La insularidad es otro de los factores que condicionan la elección universitaria en Canarias. "Cuando un alumno de Península no consigue plaza, tiene la posibilidad de irse a otra universidad cercana, pero en Canarias eso implica unos costes de alojamiento y movilidad, y eso es un hándicap que tienen todas las instituciones insulares", comenta.

Pese a esta circunstancia, la ULL cuenta con titulaciones cuya demanda supera ampliamente la oferta. Es el caso de Medicina, que este curso recibió cerca de 1.500 solicitudes de plaza. Una cifra que, además, no procede únicamente de estudiantes canarios, ya que las titulaciones más demandadas atraen peticiones de todo el país.

Por grados, la demanda se mantiene especialmente fuerte en titulaciones como Medicina, Enfermería, Educación Primaria e Infantil, Psicología, Derecho y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En cambio, los grados de Ciencias Sociales y Humanidades presentan, en general, una menor demanda.