El caserío de Cabeza de Toro, entre la memoria de sus antiguos moradores y el turismo

En la Anaga lagunera, entrando por Las Mercedes, rumbo a Cabeza de Toro, también conocida como Cabezo Toro, se encuentra este caserío conformado por media docena de casas repartidas «en dos tiempos», superado el cruce que indica la señal de Carboneras, Taborno y Chinamada.

Media mañana y, en busca de un refrigerio, el visitante debe llegar hasta la venta de Auxi, en Carboneras -que bien podría ser la «capital» de este enclave y relegar a Cabeza de Toro a su condición de barrio-, que nació el pasado siglo con la primera casa que construyeron Daniel y Maruca, justo donde, al borde de una rampa de cemento, se localiza una parada de guaguas. Fue la génesis de este caserío, que fue referente gracias al matrimonio formado por Margarita y Juan, quienes regentaron una venta que alimentaba a los cazadores que los jueves y domingos acudían a la zona. El menú era una ensalada, unas papas y gofio amasado, cuenta su nieta Mónica Déniz, quien admite que echa de menos la escandalera de los niños que acuden al colegio cuando los maestros los llevan a visitar la zona en abril o mayo.

La venta de Las Carboneras

«¿Para qué dice que es eso que están haciendo? ¿Los mandó el maestro?» –en referencia a Rubén–, pregunta Auxi, que regenta la venta de Las Carboneras desde hace quince años, cuando reconvirtió el bar de su padre. En la venta, dos de los seis niños de la escuela rural de Las Carboneras vienen a cumplimentar el recado de su abuela, con las perras guardadas en el puño. «La próxima semana comenzamos las clases y vamos a ser siete», explica el mayor de los dos hermanos, que, cumplimentado el encargo, regresan a casa.

Auxi, la ventera de Las Carboneras, evita un reportaje sobre el único punto del trayecto donde desayunar, pero hace una encomienda. «Yo he visto eso que sacan ustedes de la Tenerife Vaciada, pero a nosotros no nos interesa mucho porque la gente se cree que esto está abandonado y no es así», antes de desear suerte en la búsqueda de alguno de los vecinos de Cabeza de Toro, donde pueden residir una decena de personas.

Este caserío bien se podría confundir con un apartadero de la carretera, pues se adentra por una pista de tierra donde se reparten tres o cuatro casas en El Cargadero, que se localiza en el Camino Real de Las Carboneras, que parece la calle del Castillo de los senderistas, donde los caminantes triplican en una hora a la media docena de vecinos del lugar.

Victoria y la memoria del lugar

Entre las decanas del lugar está Victoria, que convive con su esposo y pone en valor la importancia del lugar donde vive porque era el paso entre Las Carboneras y Chinamada, si bien reconoce que para la compra o el médico su referencia es Las Mercedes. En un momento de la conversación, cuando se refiere a los antiguos moradores del lugar –Daniel y Maruca–, no puede evitar emocionarse. «Ellos ya no están aquí».

Victoria, que evita la fotografía porque dice que ella no sabe hablar, muestra su conocimiento palmo a palmo de Cabeza de Toro. A los ojos del visitante, un apartadero con tres o cuatro casas y un valle... Para ella, que ha vivido allí prácticamente toda su vida, identifica cada rincón por los nombres de toda la vida; y es que parece que cada palmo del lugar tiene nombre propio: El Cargadero, Las Escaleras, el antiguo Camino Real y, más arriba, las Casas del Lomo, para hacer mención al vecino caserío de El Río.

El antiguo Camino Real de Las Carboneras era la principal vía de comunicación antes de que llegara la carretera. Desde allí parte también el cruce hacia Chinamada y Las Carboneras. Victoria recuerda una época en la que desplazarse por esta parte de Anaga nada tenía que ver con hacerlo ahora.

Su vida siempre ha estado vinculada al campo y a este entorno. «Trabajábamos en el campo y vivíamos como se podía», resume con la misma paz que contagia el lugar. Y aunque administrativamente se encuentre dentro del municipio de La Laguna, cuando se le pregunta de dónde se siente, no lo duda: «Yo me siento de Las Carboneras y de La Laguna».

Esa relación continúa marcando su vida cotidiana. La bombona llega desde Las Mercedes; para hacer las compras baja hasta La Laguna y, cuando necesita atención médica, puede acudir al consultorio de Las Carboneras o desplazarse hasta el centro de salud del Cristo, en el centro de La Laguna.

Victoria mira alrededor para calcular cuántos residen actualmente en el lugar: una hija, un hermano y algunos vecinos más. «Como tres o cuatro», estima.

Tampoco quedan niños. «La verdad es que estamos mayores», reconoce. Algunas de las casas están huérfanas del trajín de épocas pasadas. Hoy El Cargadero, la «capital» de Cabeza de Toro, tiene vida gracias a su familia, que también mima este paraje natural.

Del campo al turismo

En la casa de al lado vive Mónica Déniz, la hija de Victoria, donde reside con su esposo, Antonio de Jorge; ambos conductores de Titsa. Su hija más pequeña, Verónica, que cursa quinto de Primaria, es la más pequeña del lugar. La mayor ya está independizada, con un futuro laboral ajeno a los tiempos en que se cultivaban papas, millo o bubangos frente a su casa.

Esta vecina, que desborda el caserío con el aroma de sus albóndigas, deja una reflexión sobre la importancia del turismo, mientras otros parecen más preocupados por limitar los aparcamientos para los residentes en Anaga. «No se ha cuidado el turismo», sentencia, para advertir de cómo el cultivo de la tierra se ha dejado atrás y la economía del lugar está vinculada precisamente a no cerrar las puertas a los visitantes, y recuerda cuando en el lugar vivían unas veinte personas. Tiempos, tiempos.

Mónica Déniz, vecina y madre de la niña de Cabeza de Toro. / Arturo Jiménez

Mónica Déniz, vecina de Cabeza de Toro Mónica está a mitad de camino entre la generación de su madre, que dio vida a la época de mayor población en Cabeza de Toro, y otra que relega el campo por los estudios. Pide cordura y pone en valor la importancia del turismo en la economía local, mientras se asoma a la puerta de su casa y ve pasar tantas oportunidades como senderistas se suceden por El Cargadero de Anaga cada jornada ante sus propios ojos.

Senderistas a su paso por El Cargadero de Cabeza de Toro. / Arturo Jiménez