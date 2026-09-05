Hasta 34 grados y posibles tormentas: así será el tiempo este sábado en Tenerife

Tenerife afronta este sábado una jornada de calor, calima ligera y posibles tormentas aisladas, con temperaturas que subirán en buena parte de la isla y que podrán alcanzar los 34 grados en determinados puntos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé además que el viento del alisio gane intensidad en las zonas bajas del sureste.

Los cielos permanecerán nubosos, con predominio de nubes medias y altas, y presencia de calima ligera en altura. A medida que avance la jornada se abrirán claros, especialmente durante la tarde.

Sin embargo, la estabilidad no será completa. Aemet no descarta tormentas aisladas acompañadas de lluvias débiles en forma de goterones, más probables y frecuentes en las zonas altas de Tenerife.

Hasta 34 grados en el sur de Tenerife

El ascenso térmico será uno de los elementos más destacados de este sábado. Existe una probabilidad de alcanzar los 34 grados en las medianías de la fachada sur del área metropolitana y en los municipios de Candelaria y El Rosario.

En las medianías orientadas al sur y al oeste los termómetros se moverán entre los 30 y 32 grados. El calor, además, se dejará notar durante la noche, cuando localmente también podrán alcanzarse estos valores.

En Santa Cruz de Tenerife se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 32.

Rachas muy fuertes en el sureste

El viento soplará de componente alisio, moderado, aunque alcanzará intervalos de fuerte en las zonas bajas del sureste de Tenerife. En estos puntos son probables rachas ocasionalmente muy fuertes.

La situación marítima también tenderá a empeorar durante la jornada. En las aguas de Canarias se esperan vientos del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con una marejada que irá aumentando progresivamente hasta convertirse en fuerte marejada.

Más calor y calima en las islas

La situación meteorológica se extenderá al conjunto del Archipiélago, aunque con diferencias entre islas.

En Gran Canaria, las temperaturas subirán y podrán alcanzarse los 34 grados en medianías del oeste, sur y este. También se esperan posibles tormentas aisladas, principalmente durante la primera mitad del día, y goterones más probables en las zonas altas.

Lanzarote tendrá cielos nubosos, calima y posibilidad de tormentas aisladas y lluvias débiles en forma de goterones. En el sur y sureste se podrán superar los 32 grados.

En Fuerteventura, las máximas también subirán y podrán superar los 32 grados en zonas del interior y del litoral sur, con valores de hasta 34 grados de forma puntual.

La Gomera registrará un ascenso térmico, con 30-32 grados en amplias zonas de la vertiente sur y posibilidad de alcanzar puntualmente los 34 grados. También existe riesgo de tormentas aisladas.

En La Palma, las temperaturas subirán y llegarán a los 30-32 grados en medianías de la vertiente oeste. Las tormentas, de producirse, serán más probables durante la primera mitad del día y en zonas altas.

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Por último, El Hierro tendrá intervalos nubosos, calima ligera y posibilidad de tormentas aisladas. En las vertientes del sur se alcanzarán los 30-32 grados, con posibilidad de llegar localmente a los 34 grados.