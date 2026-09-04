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Universitarios. Madrugones y saturación

Los alumnos cuestionan las mejoras de movilidad anunciadas por la ULL y el Cabildo

Estudiantes de la Universidad de La Laguna critican la insuficiencia de las lanzaderas y la saturación del transporte público, que les obliga a madrugar y perder un tiempo valioso

Guaguas y un tranvía en el exterior del Intercambiador de La Laguna.

Guaguas y un tranvía en el exterior del Intercambiador de La Laguna. / Carsten W. Lauritsen

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Alexis Vella

Alexis Vella

Santa Cruz de Tenerife

Llegar a la ULL sigue obligando a muchos estudiantes a madrugar, soportar colas y encajar sus horarios con un transporte público que no siempre responde a sus necesidades. Nahúm García, que vive en El Tanque, se levanta a las 5:30 horas para asegurarse la llegada a tiempo, pese a las guaguas lanzadera. "Cada año parece que hay más cola y, sobre todo por las mañanas, salir de casa media hora antes o después puede afectar a que esté temprano o tarde en la facultad".

La situación contrasta con las medidas impulsadas por la ULL y el Cabildo para aliviar la movilidad universitaria, que han permitido retirar, según sus estimaciones, unos 550 vehículos diarios de la TF-5 en hora punta, hasta ahora. El escalonamiento de horarios, las cuatro líneas de guaguas lanzaderas y las actuaciones en Padre Anchieta forman parte de una estrategia que ambas instituciones consideran una mejora para los desplazamientos, aunque las experiencias del alumnado muestran que el problema sigue lejos de resolverse.

Poca frecuencia y mucho tráfico

Desde Los Realejos, Ricardo Dévora también considera que las lanzaderas son "una buena medida", pero critica sus horarios. "Son pocas las guaguas y pocas las frecuencias y en cuatro años son muchas colas y mucho tiempo perdido", denuncia. Para quienes viven más lejos, la situación puede condicionar incluso dónde vivir. Ricardo Semiglia, que reside en San Miguel de Abona, recuerda que antes de trasladarse a La Laguna necesitaba encadenar varios trayectos en guagua y tranvía para llegar a la Universidad. "Si eres del sur estás obligado a tener un piso [en La Laguna]", afirma. Ahora vive cerca de su facultad y resume el cambio de forma sencilla: "Coges el tranvía y estás ahí en cinco minutos".

Cristian Delgado, vecino de El Sauzal, también debe madrugar para llegar a las 8:00 horas y considera las medidas "insuficientes". "Tienes que salir antes de las siete para llegar a clase a las nueve, en un trayecto que normalmente dura 20 minutos, y aun así vas algo justo", cuenta.

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Pero el problema, para algunos, tampoco desaparece al acercarse a los campus. Esmeralda Barrios, vecina de La Laguna, prefiere el tranvía, aunque señala que "a las horas punta los vagones se llenan". Algo similar opina María Hernández, que vive en Santa Cruz y terminó cambiando el tranvía por la guagua ante los retrasos y la saturación de los vagones. "Desde mi experiencia no noté mejoría, sino todo lo contrario", concluye.

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