Titsa estrena una guagua directa entre Icod de los Vinos y Costa Adeje

Una nueva ruta de guagua conectará Icod y Costa Adeje de forma más rápida y añade 500 plazas más al día al transporte público. Esta nueva línea de Titsa reforzará la conexión en transporte público entre ambas localidades y ofreciendo una alternativa más directa para los desplazamientos entre el norte y el sur de la isla.

La ruta, que se estrenará el próximo lunes 7 de septiembre con el número 464, complementará el servicio que actualmente presta la línea 460. Realizará el trayecto por la TF-82 hasta Santiago del Teide y, desde ese punto, continuará por la autopista TF-1 hasta la estación de Costa Adeje.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que la incorporación de esta nueva línea “es un paso más en el proceso de mejora y crecimiento continuo de nuestra red de transporte público. Tenerife cuenta este año con más de 160 millones de plazas de guagua, la mayor oferta de nuestra historia, y queremos seguir avanzando para ofrecer cada vez más alternativas a la ciudadanía”.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en uno de los garajes de Titsa. / El Día

Sostenibilidad

Dávila señala que “si queremos transitar hacia un modelo de movilidad más sostenible, tenemos que hacer que el transporte público sea una alternativa cada vez más atractiva y eficaz. Eso significa seguir mejorando las conexiones, aumentando las frecuencias, creando nuevas líneas allí donde sean necesarias y ampliando la capacidad de nuestra red para responder a una demanda que continúa creciendo”.

Por su parte, la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, explica que “con la puesta en marcha de la línea 464 damos una respuesta concreta a las necesidades de desplazamiento de muchos residentes, fundamentalmente trabajadores y trabajadoras que se mueven cada día en transporte público entre el norte y el sur”.

García apunta que “seguimos trabajando y escuchando a la ciudadanía para reforzar el transporte público allí donde sea necesario. La puesta en marcha de la línea 464 responde precisamente a una demanda de los usuarios. Nuestro objetivo es adaptar la oferta a las necesidades reales de movilidad, reforzando aquellos puntos de la red donde detectamos una mayor demanda”.

La 464 operará de lunes a domingo, con un trayecto más directo y una frecuencia de dos horas. Complementará la ruta 460, que realiza el recorrido Icod de Los vinos – El Tanque – Santiago del Teide – Tamaimo – Chío – Guía de Isora – Torviscas – Costa Adeje, y que ha transportado a más de 240.500 usuarios desde enero, lo que representa un crecimiento del 4% respecto al año anterior.

Más de 160 millones de plazas

La creación de la línea 464 se suma así a las actuaciones impulsadas por el Cabildo para continuar reforzando la capacidad del transporte público en Tenerife. Titsa dispone este año de una oferta superior a los 160 millones de plazas, la cifra más alta de su historia, dentro del objetivo de seguir ampliando las posibilidades de desplazamiento en guagua y favorecer una movilidad más sostenible.

En tres años de gestión se ha incrementado, además, la frecuencia del servicio de guaguas, con 800 viajes más al día que en 2022, y ha incorporado 351 vehículos nuevos a la flota. Todo ello, siendo más eficientes y reduciendo las emisiones de CO2 más de un 7,6%.

Los usuarios pueden consultar los horarios y recorridos en la página web de Titsa, a través del teléfono de información 922 53 13 00 o en los perfiles de la compañía en redes sociales.