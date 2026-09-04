Tenerife tendrá vuelos directos a Montreal desde junio de 2027

Tenerife contará con conexión aérea directa con Montreal durante todo el año a partir de junio de 2027, después de que Air Canada haya anunciado la ampliación de esta ruta a la temporada de verano, hasta ahora fuera de su programación habitual.

La compañía canadiense mantendrá así durante los doce meses del año la conexión entre Tenerife y Montreal, que se suma a la ruta que opera durante la temporada de invierno entre la isla y Toronto. La ampliación permitirá reforzar la conectividad directa de Tenerife con Canadá y abrir nuevas posibilidades de conexión con otros destinos de Norteamérica y Latinoamérica.

El aeropuerto de Montreal constituye además uno de los principales centros de operaciones de Air Canada, por lo que la nueva operativa permitirá a los pasajeros que viajen desde Tenerife enlazar con otros destinos de Canadá, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

El avión dispondrá de 182 plazas

La ruta será operada con el nuevo Airbus A321XLR de Air Canada, un avión de nueva generación diseñado para realizar vuelos de largo radio con una mayor eficiencia. Su autonomía permite cubrir rutas que anteriormente requerían aeronaves de fuselaje ancho.

El avión dispone de 182 plazas, de las que 14 corresponden a la clase Signature de Air Canada y 168 a la clase Turista. Los pasajeros de la clase Signature dispondrán de asientos que pueden reclinarse completamente hasta convertirse en cama, incorporando así un producto de larga distancia a esta conexión directa entre Tenerife y Canadá.

Tenerife refuerza su presencia en el mercado canadiense

La ampliación de la ruta se enmarca en el crecimiento de la red internacional de Air Canada previsto para el verano de 2027, que contempla nuevos destinos e incrementos de capacidad en diferentes mercados.

La responsable de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha destacado que la ampliación de la conexión con Montreal durante todo el año supone “un importante avance en el posicionamiento de Tenerife en Canadá y Norteamérica”, un mercado en el que la isla lleva varios años trabajando y que presenta un elevado potencial de crecimiento.

Melwani ha señalado además que la conectividad directa es “una herramienta fundamental para incrementar la visibilidad de Tenerife en mercados de larga distancia” y para acercar al viajero canadiense una oferta turística basada en la naturaleza, la cultura, la gastronomía, el bienestar y las experiencias.

La responsable insular también ha destacado las posibilidades que ofrece este mercado para otros ámbitos vinculados a la isla, como el turismo de negocios, el sector audiovisual y los cruceros.