Tenerife retoma los vuelos con Caracas: Plus Ultra reanuda la operativa el próximo 8 de septiembre

Plus Ultra volverá a operar vuelos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) desde Tenerife y Madrid a partir del próximo 8 de septiembre y hasta el 24 de octubre, mientras que mantendrá los vuelos entre Madrid y la ciudad de Valencia los lunes.

En concreto, la conexión entre Madrid y la capital venezolana tendrá lugar los martes, jueves, sábados y domingos, mientras que la la ruta Caracas-Tenerife Norte partirá los sábados desde la urbe venezolana y los domingos desde la isla canaria.

"Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades venezolanas para recuperar la normalidad operativa en nuestras rutas al país. Comunicaremos cualquier novedad a través de los canales habituales", ha indicado en un comunicado.

Otras compañías

Por su parte, Air Europa e Iberia ya operan desde esta semana en Caracas de nuevo, coincidiendo con la reactivación de la actividad este pasado martes del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, informó que se habilitaron terminales temporales que cuentan con más de 10.000 metros cuadrados para la atención al público y abarcan el 25% de la capacidad operativa habitual de la terminal.

Con respecto a otras compañías, American Airlines también ha reanudado sus vuelos directos entre Miami y Caracas recientemente. De su lado, Copa Airlines reactivó también sus conexiones con la ciudad caribeña, alcanzando 29 frecuencias semanales entre Panamá y el país latinoamericano.