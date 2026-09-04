De Tenerife a Oporto: la imaginación de los presos tinerfeños cobra vida en un espectáculo

Los personajes imaginados por internos del Centro Penitenciario Tenerife II cobrarán vida el próximo 12 de octubre en Oporto, dentro del espetáculo participativo 'Semillas', una propuesta artística que conecta las experiencias de los presos de la isla con el trabajo de estudiantes de moda portugueses.

La representación, con entrada gratuita, comenzará a las 20:00 horas en la pradera del Parque de Serralves, en Oporto, y combinará los relatos y experiencias surgidos de los talleres desarrollados en la prisión tinerfeña con las creaciones realizadas posteriormente por alumnos de Modatex, el centro portugués de formación profesional especializado en la industria textil, la confección y la moda.

El proyecto comenzó en Tenerife II con una serie de talleres de dramaturgia anticolonial desarrollados en colaboración con AFES Salud Mental, organización que trabaja con personas con problemas de salud mental tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

Durante estos encuentros, cada participante creó un personaje inspirado en sus propias experiencias y planteó posibles acciones de protesta teatral. Los internos plasmaron sus ideas en textos y dibujos que posteriormente fueron enviados a Oporto.

Allí, los estudiantes de Modatex utilizaron ese material como guía para transformar las ideas surgidas en la prisión en personajes físicos y esculturas que formarán parte de la representación.

Una creación colectiva engtre Tenerife y Oporto

El resultado de este proceso se podrá ver ahora en una función nocturna que pretende poner en contacto experiencias, generaciones y contextos sociales diferentes a través de la creación colectiva y la expresión corporal.

'Semillas' es una coproducción de la Fundación Serralves y Tenerife Espacio de las Artes (TEA). La propuesta está comisariada por Javier García Arozena, en representación de TEA, junto a Pedro Rocha y Cristina Grande, responsables de Artes Escénicas de Serralves.

La iniciativa se integra además en 'Perform Inform Transform: Participatory Performance in Art Museums' (PIT), un programa europeo de investigación, producción y difusión artística que busca explorar nuevas formas de participación ciudadana en los museos mediante las artes escénicas.

El programa cuenta con financiación de Europa Creativa, de la Unión Europea, y reúne a instituciones culturales como TEA, Bozar, el Museo de Arte Moderno de Luxemburgo (MUDAM), el Centro de Arte Contemporáneo de Vilna, la Trienal de Milán y la Fundación Serralves.

El arte como herramienta de participación

PIT plantea reforzar la relación entre la ciudadanía y las instituciones culturales mediante propuestas participativas, comunitarias e intergeneracionales, además de analizar los retos éticos, ambientales, técnicos y artísticos relacionados con la producción y circulación de este tipo de espectáculos.

En el caso de 'Semillas', el proceso parte de las propias ideas de los internos de Tenerife II y continúa con su transformación artística en Oporto, creando un recorrido entre ambos territorios y entre personas con experiencias y contextos muy diferentes.

La propuesta está desarrollada por Poncili Creación, colectivo artístico integrado por los hermanos gemelos puertorriqueños Pablo y Efraín del Hierro. Su trabajo combina esculturas blandas de gran formato, improvisación y movimiento corporal.

Desde su creación en 2013, el colectivo ha realizado residencias, talleres y actuaciones en distintos países de América, Europa, Asia y Oceanía. Entre los espacios que han acogido su obra figuran el MoMA PS1 de Nueva York, el Aspen Art Museum y el Institute of Contemporary Arts de Los Ángeles.