Tenerife encara un sábado con temperaturas en alza y posibles tormentas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas en alza y hasta 34 grados en medianías del área metropolitana, Candelaria y El Rosario
Tenerife afrontará este sábado, 5 de septiembre, una jornada marcada por la combinación de calor, calima ligera en altura, nubosidad y la posibilidad de tormentas aisladas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas, lejos de descender, subirán ligeramente o de forma moderada en buena parte de la isla.
En Tenerife se esperan cielos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, además de presencia de calima ligera en altura. Durante la tarde se abrirán claros, aunque no desaparecerá por completo la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas.
Estas tormentas podrían dejar lluvias débiles en forma de goterones, especialmente en las zonas altas, donde serán más probables y frecuentes.
El calor será uno de los protagonistas de la jornada. AEMET contempla una probabilidad de alcanzar los 34 grados en las medianías de la fachada sur del área metropolitana, así como en Candelaria y El Rosario. En las medianías orientadas al sur y al oeste se esperan valores de entre 30 y 32 grados.
Además, las temperaturas podrían mantenerse elevadas durante la noche y alcanzar localmente los 30-32 grados en algunos puntos.
Viento fuerte en el sureste
El viento soplará de componente alisio, de moderado a fuerte en algunos puntos. Las zonas bajas del sureste de Tenerife serán las más expuestas, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes.
En Santa Cruz de Tenerife se prevé una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 32 grados, aunque los valores serán superiores en algunos puntos de la isla.
Así será el tiempo en el resto de Canarias
El episodio de calor y calima no será exclusivo de Tenerife. En Gran Canaria también se esperan cielos nubosos, calima en altura y posibles tormentas aisladas, principalmente durante la primera mitad del día. Las temperaturas subirán y podrán alcanzar los 34 grados en medianías del oeste, sur y este.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nubosos, con calima y posibilidad de tormentas aisladas y goterones. En Fuerteventura se podrán superar los 32 grados en zonas del interior y del litoral sur, con hasta 34 grados de forma puntual.
La Gomera tendrá intervalos nubosos, calima ligera y posibles tormentas, especialmente en las zonas altas. Las temperaturas alcanzarán entre 30 y 32 grados en amplias áreas del sur y podrán llegar puntualmente a los 34.
En La Palma también se esperan intervalos nubosos, calima ligera y posibles tormentas, principalmente durante la primera mitad del día. Las temperaturas subirán y llegarán a los 30-32 grados en medianías de la vertiente oeste.
Por su parte, El Hierro tendrá intervalos nubosos y calima ligera, con posibilidad de tormentas aisladas y goterones, especialmente en zonas altas. En las vertientes del sur se alcanzarán entre 30 y 32 grados y localmente hasta 34.
En cuanto a las aguas del Archipiélago, se esperan vientos del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada que irá aumentando progresivamente hasta alcanzar condiciones de fuerte marejada y extendiéndose por las distintas zonas marítimas.
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